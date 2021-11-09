Попри згорілі дедлайни: Pepsi однією з перших отримає новенькі електрогрузовики Tesla Semi

Виробник напоїв та чипсів PepsiCo заявляє, що отримає свої перші електрогрузовики від Tesla до кінця цього року, хоча Ілон Маск попереджає про затримки поставок. Компанія Маска уже не одноразово відтерміновувала випуск Semi Truck, і востаннє заявляла про вихід на масовий ринок не раніше 2022 року.

Генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта зазначив, що електромобілі є частиною намагань його компанії скоротити шкідливі викиди в атмосферу, пов'язані з транспортуванням продукції. Корпорація здійснила попереднє замовлення на 100 електрогрузовиків Tesla Semi ще наприкінці 2017 року.

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B2B між Tesla та PepsiCo

Tesla планувала почати випуск власних електрогрузовиків на масовий ринок ще у 2020 році, однак дату вже декілька разів відтерміновували. У липні компанія вкотре перенесла запуск на 2022 рік, посилаючись на обмежений доступ акумуляторів та інші проблеми ланцюжка поставок.

Зараз у PepsiCo впевнено заявляють, що отримають перші щонайменше 15 електричних грузовиків до кінця 2021 року. У Tesla на запит журналістів щодо можливості реалізації такої угоди з боку їхньої компанії не відповіли.

Транспорт на паливі викидає в атмосферу близько 10% усіх шкідливих речовин, тому важливо працювати над розв'язанням цієї проблеми. Я не хочу нікого рекламувати, однак перші електричні грузовики від Tesla ми отримаємо вже у цьому кварталі,

– наголосив Рамон Лагуарта, генеральний директор PepsiCo.

Попри постійне відтермінування поставок Tesla Semi, електрогрузовикисеред великих корпорацій. Так, компанія Маска уклала угоди з Walmart, FedEx та пивним гігантом Anheuse-Busch. Ціна одного Tesla Semi коливається