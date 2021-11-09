Генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта зазначив, що електромобілі є частиною намагань його компанії скоротити шкідливі викиди в атмосферу, пов'язані з транспортуванням продукції. Корпорація здійснила попереднє замовлення на 100 електрогрузовиків Tesla Semi ще наприкінці 2017 року.

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B2B між Tesla та PepsiCo

Tesla планувала почати випуск власних електрогрузовиків на масовий ринок ще у 2020 році, однак дату вже декілька разів відтерміновували. У липні компанія вкотре перенесла запуск на 2022 рік, посилаючись на обмежений доступ акумуляторів та інші проблеми ланцюжка поставок.

Зараз у PepsiCo впевнено заявляють, що отримають перші щонайменше 15 електричних грузовиків до кінця 2021 року. У Tesla на запит журналістів щодо можливості реалізації такої угоди з боку їхньої компанії не відповіли.

Транспорт на паливі викидає в атмосферу близько 10% усіх шкідливих речовин, тому важливо працювати над розв'язанням цієї проблеми. Я не хочу нікого рекламувати, однак перші електричні грузовики від Tesla ми отримаємо вже у цьому кварталі,

– наголосив Рамон Лагуарта, генеральний директор PepsiCo.

Цікаво! Попри постійне відтермінування поставок Tesla Semi, електрогрузовики мають шалений попит серед великих корпорацій. Так, компанія Маска уклала угоди з Walmart, FedEx та пивним гігантом Anheuse-Busch. Ціна одного Tesla Semi коливається від 150 до 180 тисяч доларів.