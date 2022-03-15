Так, список резидентів спецрежиму Дія City станом на 15 березня вже налічує 104 українські та міжнародні IT-компанії. Про це повідомили у телеграмі Міністерства цифрової трансформації України.

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Хто долучився до спецрежиму Дія City під час повномасштабної війни Росії проти України

Серед нових резидентів унікального правового і податкового режиму є такі IT-компанії:

Fintech Farm – британська компанія з українським корінням, що запускає мобільні банки на нових ринках.

– британська компанія з українським корінням, що запускає мобільні банки на нових ринках. Miratech – міжнародна компанія у галузі розробки програмного забезпечення та автоматизації бізнес-процесів.

– міжнародна компанія у галузі розробки програмного забезпечення та автоматизації бізнес-процесів. Cinegy GmbH – одна з найбільших у світі науково-виробничих компаній, що займається розробкою та впровадженням програмного забезпечення для телевізійного виробництва і мовлення.

– одна з найбільших у світі науково-виробничих компаній, що займається розробкою та впровадженням програмного забезпечення для телевізійного виробництва і мовлення. TietoEVRY – скандинавська компанія, що надає послуги у сферах автомобілебудування, фінансів, телекомунікацій та ЗМІ, охорони здоров'я, лісової промисловості, енергетики тощо.

– скандинавська компанія, що надає послуги у сферах автомобілебудування, фінансів, телекомунікацій та ЗМІ, охорони здоров'я, лісової промисловості, енергетики тощо. SMRK VCF – український фонд, що займається венчурними інвестиціями у стартапи на різних стадіях їхнього розвитку.

Що таке Дія City Спеціальний віртуальний економічний простір зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом для IT-компаній, які працюють на території України. Дозволяє залучати зовнішні інвестиції і спрощує умови ведення IT-бізнесу у нашій державі. З детальними умовами спецрежиму можна ознайомитись Спеціальний віртуальний економічний простір зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом для IT-компаній, які працюють на території України. Дозволяє залучати зовнішні інвестиції і спрощує умови ведення IT-бізнесу у нашій державі. З детальними умовами спецрежиму можна ознайомитись за посиланням

До слова, у Мінцифри наголосили, що попри війну все одно займаються будівництвом найбільшого IT-хабу Європи, ба навіть ще завзятіше. Нагадаємо, що подати заявку на резидентство Дія City компанії можуть за посиланням.