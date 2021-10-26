Рекордна сума, яку "Укрексімбанк" отримав у вересні, стала найбільшою за усю історію банку, починаючи з 1992 року. Також суттєво покращилося співвідношення чистого відсоткового та невідсоткового доходу у структурі операційного доходу.
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В "Укрексімбанку" рекордний прибуток
За інформацією "Укрексімбанку", співвідношення операційних витрат до доходів за підсумками вересня становило 27%, а з початку 2021 року – 40%.
Це означає, що операційні витрати банку (зміст персоналу, адміністративні витрати) на одну зароблену гривню становлять 27 і 40 копійок відповідно,
– зазначили у пресслужбі.
У такий спосіб чистий прибуток "Укрексімбанку" за 9 місяців 2021 року становив 2,18 мільярда гривень, а за аналогічний період 2020 року банк отримав 2,25 мільярда гривень.
Скандал довкола "Укрексімбанку" у вересні: головне
- Під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером на знімальну групу програми "Схеми" напали.
- В оператора забрали 2 камери й видалили відео, на яких було чути та видно скандал.
- Згодом фахівцям вдалось відновити кадри, які відразу опублікували у мережі.
- Мецгеру та ще одному фігуранту 7 жовтня вручили підозри.