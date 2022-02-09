Байден згадав про Tesla під час виступу, присвяченого інвестиціям американських компаній у національну інфраструктуру електромобілів. Помічники президента США повідомили виданню CNBC, що особистісна неприязнь Байдена до Tesla спричинена тим, що компанія Маска виступає проти профсоюзів.

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Байден визнав Tesla лідером ринку

У серпні 2021 року Джо Байден запросив GM, Ford і Stellantis до Білого дому на захід, присвячений електротранспорту. Представників Tesla Демократична партія США тоді проігнорувала.

Прессекретарка президента Джен Псакі на брифінгу назвала три присутні на заході компанії найбільшими представниками Об'єднаного профсоюзу працівників автовиробничої промисловості, а всім іншим порадила "зробити висновки".

З 2021 року компанії заявили про інвестиції на загальну суму понад 200 мільйонів доларів у внутрішнє виробництво тут, в Америці. Від таких знакових компаній, як GM і Ford, до Tesla, найбільшого виробника електромобілів у нашій країні,

– заявив Байден на останній зустрічі.

Додамо, що наприкінці січня Байден провів зустріч із підприємцями США, де у тому числі були присутні директори Ford і GM. Маск вирішив не відвідувати захід. У відповідь на твіт, у якому президент США похвалив GM і Ford за рекордні продажі електромобілів, мільярдер Маск обізвав Байдена "лялькою з носка у людській формі".

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