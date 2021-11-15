Поповнення у списку багатіїв: режисер "Володаря перснів" став мільярдером

Режисер Пітер Джексон офіційно став мільярдером. Творець трилогії "Володар перснів" розбагатів завдяки продажу активів новозеландської студії, що розробляла спецефекти для серії популярних фентезійно-пригодницьких фільмів.

Компанія з розробки відеоігор Unity Software придбала частину активів студії Weta Digital, яку режисер заснував спільно з партнерами. Сума угоди склала 1,6 мільярда доларів.

Читайте також Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно

З мультимільйонера у мільярдери

Пітер Джексон був доларовим багатієм ще до угоди з Unity Software. За кожен фільм трилогії "Володар перснів" режисер отримав по 10 мільйонів доларів у якості авансу та щонайменше 10% від касових зборів після виходу картин на великі екрани. За наступну трилогію "Хоббіт" Джексон отримав вже по 20 мільйонів доларів авансом і 20% від касових зборів.

Загалом касові збори обидвох трилогій становили близько 5 мільярдів доларів. Так, три фільми "Володаря перснів" при кошторисі у 281 мільйон доларів принесли творцям 2,91 мільярда, а серія кінострічок "Хоббіт" – 1,98 мільярда доларів.

Власну студію спецефектів Weta Digital Джексон створив спільно з колегою по цеху Річардом Тейлором та продюсером Джеймі Селкірком під час роботи над фільмом "Небесні створіння" ще у 1993 році. Велику популярність студії приніс вихід на екрани "Володар перснів", для якого компанія розробляла комп'ютерну графіку.

Хто очолює список найбагатших мільярдерів

Наразі список найбагатших мільярдерів світу за оцінками Forbes очолюють: