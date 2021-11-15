Компанія з розробки відеоігор Unity Software придбала частину активів студії Weta Digital, яку режисер заснував спільно з партнерами. Сума угоди склала 1,6 мільярда доларів.

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З мультимільйонера у мільярдери

Пітер Джексон був доларовим багатієм ще до угоди з Unity Software. За кожен фільм трилогії "Володар перснів" режисер отримав по 10 мільйонів доларів у якості авансу та щонайменше 10% від касових зборів після виходу картин на великі екрани. За наступну трилогію "Хоббіт" Джексон отримав вже по 20 мільйонів доларів авансом і 20% від касових зборів.

Цікаво! Загалом касові збори обидвох трилогій становили близько 5 мільярдів доларів. Так, три фільми "Володаря перснів" при кошторисі у 281 мільйон доларів принесли творцям 2,91 мільярда, а серія кінострічок "Хоббіт" – 1,98 мільярда доларів.

Власну студію спецефектів Weta Digital Джексон створив спільно з колегою по цеху Річардом Тейлором та продюсером Джеймі Селкірком під час роботи над фільмом "Небесні створіння" ще у 1993 році. Велику популярність студії приніс вихід на екрани "Володар перснів", для якого компанія розробляла комп'ютерну графіку.