Попит на взуття Crocs виріс на 4900%: допомогла оголена Нікі Мінаж

Іноді компаніям не доводиться платити за рекламу, щоб привернути увагу до свого продукту. Фото американської зірки допомогло усім компаніям, які продавали рожеві крокси.

Нікі Мінаж опублікувала фото, де вона одягнена лише в рожеві крокси та прикриває оголені ділянки тіла.

Цікаво Допис вартістю 15,6 мільярда доларів: китайський мільярдер невдало скопіював стиль Ілона Маска

Як результат:

Продажі рожевих кроксів зросли на 4900%, за даними британської компанії-виробника взуття The Sole Supplier.

Такий наплив користувачів зламав сайт Crocs.

У Google повідомили, що фрази "рожеві Crocs" та "Nicki Minaj Crocs" потрапили у топ пошуку в Інтернеті.

Вплив зірок

Нещодавно у США продали найдорожчі у світі взуття – кросівки Каньє Веста купили на аукціоні за 1,8 мільйона доларів. Nike Air Yeezy 1 створив дизайнер Марк Сміт ексклюзивно для Каньє Веста. Він виступав у них на церемонії Греммі. Цікаво, що кросівки купила компанія Rares, яка займається купівлею та перепродажем рідкісного взуття.