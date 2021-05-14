Нікі Мінаж опублікувала фото, де вона одягнена лише в рожеві крокси та прикриває оголені ділянки тіла.
Цікаво Допис вартістю 15,6 мільярда доларів: китайський мільярдер невдало скопіював стиль Ілона Маска
Як результат:
- Продажі рожевих кроксів зросли на 4900%, за даними британської компанії-виробника взуття The Sole Supplier.
- Такий наплив користувачів зламав сайт Crocs.
- У Google повідомили, що фрази "рожеві Crocs" та "Nicki Minaj Crocs" потрапили у топ пошуку в Інтернеті.
Вплив зірок
Нещодавно у США продали найдорожчі у світі взуття – кросівки Каньє Веста купили на аукціоні за 1,8 мільйона доларів. Nike Air Yeezy 1 створив дизайнер Марк Сміт ексклюзивно для Каньє Веста. Він виступав у них на церемонії Греммі. Цікаво, що кросівки купила компанія Rares, яка займається купівлею та перепродажем рідкісного взуття.