Попит виправдав очікування: що найбільше купують українці в IKEA

У лютому 2021 року IKEA відчинила свій перший фізичний магазин у київському ТРЦ. За цей час шведський меблевий ритейлер в Україні встиг опрацювати 148 тисяч онлайн та понад 8 тисяч офлайн-замовлень.

Найбільшим попитом серед українських клієнтів шведської компанії користується кухонне приладдя. В IKEA розповіли, що, виходячи на ринок України, вже знали про велику прив'язаність українців до кухні та кухонних товарів.

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Що найчастіше купують українці

У компанії зазначають, що результати роботи магазину в Україні свідчать про велику потребу українців у креативних рішеннях для зберігання речей через обмеження житлового простору.

Ми помітили, що українці цінують свою кухню, адже саме у ній найчастіше збирається родина та друзі. Їжа є частиною української культури, і ми бачимо великий попит на кухонне приладдя,

– прокоментувала в.о. заступника менеджера IKEA в Україні Ольга Ільчишина.

Працівниця компанії наголосила, що продажі IKEA в Україні виправдали попередні дослідження компанії, і особливий попит мають товари від простих коробок і шаф до модульного ряду РАХ.

У першу десятку найпопулярніших товарів IKEA в Україні потрапили:

тарілка OFTAST;

вішак SPRUTTIG;

губка SVAMPIG;

ролик для чищення одягу BÄSTIS;

склянка POKAL;

модуль для зберігання взуття MURVEL;

коробка для зберігання речей PÄRKLA;

кошик BOAXEL;

банка IKEA 365+;

кухонний рушник RINNING.

Нагадаємо, що IKEA вийшла на ринок України 14 травня 2020 року, запустивши онлайн-версію свого магазину. Наприкінці квітня 2021 року сайт компанії відвідали понад 2,5 мільйони українців.

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