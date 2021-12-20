Найбільшим попитом серед українських клієнтів шведської компанії користується кухонне приладдя. В IKEA розповіли, що, виходячи на ринок України, вже знали про велику прив'язаність українців до кухні та кухонних товарів.
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Що найчастіше купують українці
У компанії зазначають, що результати роботи магазину в Україні свідчать про велику потребу українців у креативних рішеннях для зберігання речей через обмеження житлового простору.
Ми помітили, що українці цінують свою кухню, адже саме у ній найчастіше збирається родина та друзі. Їжа є частиною української культури, і ми бачимо великий попит на кухонне приладдя,
– прокоментувала в.о. заступника менеджера IKEA в Україні Ольга Ільчишина.
Працівниця компанії наголосила, що продажі IKEA в Україні виправдали попередні дослідження компанії, і особливий попит мають товари від простих коробок і шаф до модульного ряду РАХ.
У першу десятку найпопулярніших товарів IKEA в Україні потрапили:
- тарілка OFTAST;
- вішак SPRUTTIG;
- губка SVAMPIG;
- ролик для чищення одягу BÄSTIS;
- склянка POKAL;
- модуль для зберігання взуття MURVEL;
- коробка для зберігання речей PÄRKLA;
- кошик BOAXEL;
- банка IKEA 365+;
- кухонний рушник RINNING.
Нагадаємо, що IKEA вийшла на ринок України 14 травня 2020 року, запустивши онлайн-версію свого магазину. Наприкінці квітня 2021 року сайт компанії відвідали понад 2,5 мільйони українців.
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