Найбільшим попитом серед українських клієнтів шведської компанії користується кухонне приладдя. В IKEA розповіли, що, виходячи на ринок України, вже знали про велику прив'язаність українців до кухні та кухонних товарів.

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Що найчастіше купують українці

У компанії зазначають, що результати роботи магазину в Україні свідчать про велику потребу українців у креативних рішеннях для зберігання речей через обмеження житлового простору.

Ми помітили, що українці цінують свою кухню, адже саме у ній найчастіше збирається родина та друзі. Їжа є частиною української культури, і ми бачимо великий попит на кухонне приладдя,
– прокоментувала в.о. заступника менеджера IKEA в Україні Ольга Ільчишина.

Працівниця компанії наголосила, що продажі IKEA в Україні виправдали попередні дослідження компанії, і особливий попит мають товари від простих коробок і шаф до модульного ряду РАХ.

У першу десятку найпопулярніших товарів IKEA в Україні потрапили:

  • тарілка OFTAST;
  • вішак SPRUTTIG;
  • губка SVAMPIG;
  • ролик для чищення одягу BÄSTIS;
  • склянка POKAL;
  • модуль для зберігання взуття MURVEL;
  • коробка для зберігання речей PÄRKLA;
  • кошик BOAXEL;
  • банка IKEA 365+;
  • кухонний рушник RINNING.

Нагадаємо, що IKEA вийшла на ринок України 14 травня 2020 року, запустивши онлайн-версію свого магазину. Наприкінці квітня 2021 року сайт компанії відвідали понад 2,5 мільйони українців.

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