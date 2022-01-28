Попит на кредитування для бізнесу впевнено зростає, – НБУ

Українські банки повідомляють про рекордне зростання попиту на бізнес-кредити. Найпопулярнішими є короткострокові, гривневі кредити і позики для малих та середніх підприємств.

Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування, проведеного Національним банком України. Зокрема, 92% українських фінансових установ очікують зростання обсягу позик домогосподарствам у 2022 році.

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Зростання попиту на кредити

Попит на бізнес-кредити рекордно зріс протягом жовтня – грудня 2021 року. Здебільшого підприємства потребували обігових коштів та капітальних інвестицій, а попит малого та середнього бізнесу додатково простимулювало зниження ставок.

У банках повідомили, що кредитні стандарти для бізнесу значно пом'якшились, а кількість відмов на видачу позик зменшилась. Натомість боргове навантаження малих і середніх підприємств дещо погіршилося.

Перспективи кредитування для бізнесу

Респонденти позитивно оцінюють перспективи кредитування українського бізнесу у 2022 році. Зокрема, 79% опитаних фінансових установ прогнозують зростання обсягу власного корпоративного портфеля.

В опитуванні НБУ взяли участь кредитні менеджери, чия частка у загальних активах банківської системи України становить 89%.

До слова, у першому кварталі цього року банки загалом не планують змінювати діючі кредитні стандарти для корпоративних клієнтів. Лише декілька окремих установ послаблять їх для короткострокових, гривневих кредитів і позик малому й середньому бізнесу.