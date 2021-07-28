Кількість випускників вітчизняних вишів (15 000 – 20 000 IT-спеціалістів щороку) не задовольняє усіх потреб ринку. Через дефіцит робочої сили українські компанії почали навіть наймати фахівців з-за кордону.

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Основні тенденції галузі

У другій половині 2020 року українським IT-компаніям вдалось повністю вийти з кризового становища, спричиненого пандемією. Гравці ринку почали демонструвати рекордні темпи росту – деякі компанії досягли позначки у 10 000 співробітників .



. Диджиталізація бізнесу спричинила неабиякий попит на фахівців у галузі IT. Станом на липень 2021 року, кількість вакансій перевищує наявну кількість спеціалістів на 39,2% . При цьому, на кожного працевлаштованого спеціаліста є 30 – 40 вакансій.



. При цьому, на кожного працевлаштованого спеціаліста є 30 – 40 вакансій. Компанії почали наймати працівників з інших країн , зокрема, з Польщі, Білорусі, Грузії тощо.



, зокрема, з Польщі, Білорусі, Грузії тощо. В Україну поступає безліч запитів на ІТ-послуги практично зі всього світу.



практично зі всього світу. Розвиваються нові галузі та напрямки IT, зокрема поява MLOps фахівців , експертів DevOps та DataOps.



, експертів DevOps та DataOps. Через перенавантаження ринку потенційні замовники розглядають й інші країни, що загрожує втратою клієнтів.

До слова, Віталій Седлер заявляє, що у 2021 році галузь потребує щонайменше 54 000 нових IT-інженерів, враховуючи ріст ринку праці у 30%.