Понад мільярд доларів: український IT-стартап People.ai став єдинорогом

Перспективний український стартап People.ai 11 серпня залучив 100 мільйонів доларів інвестицій в рамках нового раунду фінансування. Отримані інвестиційні мільйони дозволили компанії стати єдинорогом та досягти оцінки вартості у понад мільярд доларів США.

Інвесторами в рамках раунду виступили Mubadala Investment Co. і Akkadian Ventures за участю вже існуючих інвесторів стартапу ICONIQ Capital і Lightspeed Venture Partners. У 2019 році стартап People.ai оцінювали у 400 мільйонів доларів.

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Отримані інвестиції допоможуть компанії прискорити зростання, вийти у нові сфери й на нові ринки.

Що відомо про People.ai

People.ai – компанія з офісами в Києві та Сан-Франциско, що працює в ніші 'AI for sales' – система підтримки прийняття рішень на підставі даних з CRM.

Програмне забезпечення People.ai дозволяє збирати та аналізувати календарі, дзвінки та email співробітників, допомагаючи компаніям поліпшувати ефективність роботи. Наприклад, зрозуміти, яку максимальну кількість клієнтів може одночасно вести sales-менеджер. Водночас приватність співробітників не страждає, стверджують в компанії.

Клієнти, доходи, амбіції вийти на IPO

На сьогодні клієнтами People.ai є такі компанії, як AppDynamics, DataRobot, Ivanti, Okta, Zoom і інші. За даними стартапу, дохід компанії зростає щорічно, а завдяки співпраці з Zoom за період пандемії виріс в три рази.

За останній рік стартап People.ai продемонстрував:

зростання клієнтської бази на 260%,

отримав 49 патентів, 40+ в процесі,

купив кілька стартапів, зокрема Closeplan і Hero Research,

до ради директорів компанії увійшов екс СМО VMWare Робін Матлок (Robin Matlock).

Колектив People.ai / Фото Олег Рогинський

Дохід на десятки мільйонів

У коментарі Bloomberg Олег Рогинський повідомив, що People.ai генерує дохід в "десятки мільйонів", проте компанія все ще не прибуткова.

Він також повідомив, що сподівається одного разу вивести People.ai на IPO.

На сьогодні в People.ai працює 240 співробітників. Крім головного офісу в Редвуд-сіті та офісу розробки в Києві, співробітники у стартапу є також в Харкові, Львові, Дніпрі та інших містах України.