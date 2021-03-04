Понад 80% хочуть відкрити свій бізнес: як українці пояснюють своє прагнення
Абсолютна більшість українців не хочуть бути найманими працівниками. Чому українці хочуть розпочати власну справу, у якій сфері вони себе бачать та як оцінюють власні сили – у матеріалі Бізнес 24.
Джерело:mc.today
Дослідження AGER 2020 виявило, що 81% опитаних українців зацікавлені в тому, щоб створити власний бізнес.
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Серед основних переваг українці назвали:
- можливість працювати на себе, а не на директора (78%);
- займатися улюбленою справою (75%);
- мати додатковий дохід (67%).
Який бізнес хочуть почати українці
Українських респондентів найбільше цікавить електронна торгівля (77%). Вони бачать потенціал для розвитку власного бізнесу у продажах через соцмережі (73%), фріланс (65%) і прямі продажі (62%).
Опитування показало: більшість українців відчувають, що в них є потрібні навички (65%) і ресурси (42%), щоб почати власний бізнес. При цьому оточення та соціум не зможуть вплинути на їхнє рішення почати власну справу (71%).
Цілеспрямовані українські жінки
Інтерес до підприємництва сильно виріс серед українок (84%). При цьому тільки 53% жінок з інших європейських країн хочуть відкрити свій бізнес.
Українок мотивує не стільки шанс додаткового доходу (19%), скільки можливість працювати на себе (37%) і реалізовувати власний потенціал у сфері, яка подобається (31%).
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