Абсолютна більшість українців не хочуть бути найманими працівниками. Чому українці хочуть розпочати власну справу, у якій сфері вони себе бачать та як оцінюють власні сили – у матеріалі Бізнес 24.

Дослідження AGER 2020 виявило, що 81% опитаних українців зацікавлені в тому, щоб створити власний бізнес.

До теми Як відкрити бізнес: 4 поради від засновника мультимільярдної компанії

Серед основних переваг українці назвали:

можливість працювати на себе, а не на директора (78%);

займатися улюбленою справою (75%);

мати додатковий дохід (67%).

Який бізнес хочуть почати українці

Українських респондентів найбільше цікавить електронна торгівля (77%). Вони бачать потенціал для розвитку власного бізнесу у продажах через соцмережі (73%), фріланс (65%) і прямі продажі (62%).

Опитування показало: більшість українців відчувають, що в них є потрібні навички (65%) і ресурси (42%), щоб почати власний бізнес. При цьому оточення та соціум не зможуть вплинути на їхнє рішення почати власну справу (71%).

Як дізнатися більше про свого клієнта, щоб зробити саме ту пропозицію, яка йому відгукнеться? Побудуйте портрет ідеального клієнта та розширьте наявну базу контактів завдяки Віg Data-технологіям від Київстар Бізнес.

Цілеспрямовані українські жінки

Інтерес до підприємництва сильно виріс серед українок (84%). При цьому тільки 53% жінок з інших європейських країн хочуть відкрити свій бізнес.

Українок мотивує не стільки шанс додаткового доходу (19%), скільки можливість працювати на себе (37%) і реалізовувати власний потенціал у сфері, яка подобається (31%).

Для інтернет-дослідження опитали 23 808 осіб різного віку, статі і статусу з 25 країн світу, серед них близько 1000 – з України.