Нова податкова система для багатих

У США хочуть по-новому оподатковувати доходи найбагатших людей країни. Це стосуватиметься:

всіх мільярдерів (за даними Forbes, у США 724 мільярдери);

тих, хто заробляє понад 100 мільйонів доларів принаймні 3 роки поспіль.

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Новий податок

Багатії будуть платити податок з доходу від акцій, цінних паперів та інших активів. При цьому податок нараховуватиметься навіть, якщо мільярдер не вивів ці гроші на свої рахунки. Припустимо, статки Ілона Маска зросли на 20 мільярдів доларів за рік завдяки акціям Tesla. Навіть, якщо він ці акції не продасть, держава все одно оподаткує нібито дохід.

Також мільярдери сплачуватимуть більші податки на нерухомість та інші довготривалі активи.

Для чого нові податки

Гроші з оподаткування демократи хочуть спрямувати на фінансування нового пакету стимулів. Тож ці гроші в основному підуть на соціальні та екологічні програми. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оцінює надходження від нового податку у розмірі 200 – 250 мільярдів доларів. Щоправда, досі невідомо чи вдасться демократом заручитися підтримкою та проштовхнути законопроєкт.

Як мільярдери ухиляються від податків