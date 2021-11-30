Понад 200 АЗС втратили ліцензії на продаж пального після податкових перевірок

Податкова служба України перевірила 1 824 об'єкти роздрібної торгівлі пальним. З'ясувалось, що лише близько 40% – це легальний бізнес.

У ході перевірок вилучено пальне на суму 53,9 мільйона гривень і ще на 8,5 мільйонів – обладнання. Перелік об'єктів для перевірки сформували податковий комітет Верховної Ради, Кабмін та Нафтогазова асоціація України.

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Які порушення виявили

За результатами перевірок виявили:

117 автозаправних станцій, відсутніх за офіційним місцем розташування;

127 непрацюючих АЗС;

36 демонтованих.

Загалом податкова анулювала 210 ліцензій, а на відпрацювання відправлено матеріали по 1 159 об'єктах до ДФС та Національної поліції.

За результатами відпрацювання встановлено, що близько 40% об'єктів, які перевірили, – легальний бізнес, який сплачує податки і збори. В 11% виявлено порушення, які дали підставу для анулювання ліцензій,

– прокоментував в.о. голови ДПС Михайло Тітарчук.

До слова, ДПС заявила про готовність надалі конструктивно співпрацювати з інституціями громадянського суспільства, правоохоронцями та органами місцевого самоврядування з метою боротьби проти тіньового сектору на ринку обігу пального.