У ході перевірок вилучено пальне на суму 53,9 мільйона гривень і ще на 8,5 мільйонів – обладнання. Перелік об'єктів для перевірки сформували податковий комітет Верховної Ради, Кабмін та Нафтогазова асоціація України.
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Які порушення виявили
За результатами перевірок виявили:
- 117 автозаправних станцій, відсутніх за офіційним місцем розташування;
- 127 непрацюючих АЗС;
- 36 демонтованих.
Загалом податкова анулювала 210 ліцензій, а на відпрацювання відправлено матеріали по 1 159 об'єктах до ДФС та Національної поліції.
За результатами відпрацювання встановлено, що близько 40% об'єктів, які перевірили, – легальний бізнес, який сплачує податки і збори. В 11% виявлено порушення, які дали підставу для анулювання ліцензій,
– прокоментував в.о. голови ДПС Михайло Тітарчук.
До слова, ДПС заявила про готовність надалі конструктивно співпрацювати з інституціями громадянського суспільства, правоохоронцями та органами місцевого самоврядування з метою боротьби проти тіньового сектору на ринку обігу пального.