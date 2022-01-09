Понад 120 мільярдів доларів за 5 років: завдяки чому багатшає Воррен Баффет

Капіталізація Apple на початку 2022 року перетнула позначку у 3 трильйони доларів. Холдинг Berkshire Hathaway, заснований Ворреном Баффетом, володіє понад 5% акцій компанії.

Berkshire Hathaway купував акції Apple поступово, з 2016 року. До 2018-го холдинг витратив на них 36 мільярдів доларів. Завдяки стрімкому зростанню ринкової капіталізації компанії, нині вони коштують понад 160 мільярдів.

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Завдяки чому зростають статки Баффета

Вартість акцій Apple перетнула позначку у 182 долари за штуку. Таким чином, близько 120 мільярдів доларів склав приріст у ринковій оцінці частки холдингу Воррена Баффета.

Це, мабуть, найкращий бізнес, який я знаю у світі. Не розглядаю Apple як інвестицію, скоріше, як нашу третю справу,

– заявляв Баффет на початку 2020 року.

Окрім приємних бонусів від зростання ринкової капіталізації, конгломерат Баффета регулярно отримує дивіденди від Apple, які у середньому становлять 775 мільйонів доларів щороку.

Додамо, що частка Berkshire Hathaway в Apple нині складає 40% від усього її інвестиційного портфелю. Конгломерат є найбільшим акціонером Apple, якщо не враховувати індексні та біржеві фонди. Трьома найбільшими активами Berkshire Hathaway після Apple є Bank of America, American Express та CocaCola. Усі три компанії загалом становлять 30,42% вартості усього портфеля холдингу Баффета.

До слова, статки самого мільярдера наразі оцінюють у понад 114,4 мільярда доларів. Саме зростання ринкової капіталізації Apple дозволило Баффету піднятись на 8 місце у рейтингу найбагатших людей світу.

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