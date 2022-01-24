Жвавий "шопінг" може свідчити про намагання американських технологічних компаній оминути жорсткі заходи регулюючих органів, що все частіше блокують подібні поглинання. Зокрема, це стосується Федеральної торгової палати США.

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Масові поглинання техгігантами дрібніших компаній

За підрахунками Dealogic, материнська компанія Google Alphabet у 2021 році здійснила 22 поглинання, Amazon – 39, а Microsoft – придбала аж 56 дрібніших гравців ринку. Такі показники є найбільшими за останні 10 років.

Загальний об'єм витрат на публічні угоди компаній Alphabet і Microsoft також досяг десятирічного максимуму – 22 мільярди і 25,7 мільярда доларів відповідно. Поглинання Amazon на 15,7 мільярда не дотягнуло до рекорду, поступившись показнику 2017 року, коли онлайн-ритейлер придбав компанію Whole Foods за 13,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, що 18 січня 2022 року Microsoft придбала скандального розробника ігор Activision Blizzard за 68,7 мільярда доларів. Аналітики зазначають, що таким чином компанія кинула виклик регуляторним органам. Покупка відбулась одразу після кількох інших великих поглинань у 2021 році, зокрема Microsoft перед тим придбала Nuance Communications за 19,7 мільярда, а Amazon – студію MGM за 8,45 мільярда доларів.

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Реакція регуляторів

Нова голова Федеральної торгової палати США Ліана Хан тим часом просуває у відомстві введення більш агресивної антимонопольної політики щодо техгігантів. Вона вже подала оновлену скаргу проти Meta, у якій стверджується, що компанія, поглинувши Instagram і Whatsapp, захопила ринок соцмереж.

До слова, антимонопольний регулятор попереджає, що продовжуватиме розслідування угод не тільки на етапі перемовин, але й після їх фактичного закриття. Така заява може спричинити судовий прецедент щодо скасування поглинання техгігантами інших компаній.