Подружжя мільярдерів пообіцяло пожертвувати 5% своїх статків: за це їх жорстко розкритикували

Колишній трейдер Enron та менеджер хедж-фондів Джон Арнольд та його дружина Лора, колишня адвокатка, пообіцяли віддавати 5% своїх грошей щороку на благодійність. Мільярдери долучилися до кампанії Global Citizen "Дай, поки ти живеш" – ініціативи боротьби зі світовою бідністю.

Проте не всі у захваті від такої благодійності мільярдерів. Зокрема, Нія Вассінк, некомерційна консультантка та співведуча подкасту "Некомерційна реструктуризація", в інтерв'ю Market Watch розкритикувала це рішення, назвавши 5% надто малими.

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За її словами Арнольди можуть віддавати набагато більше, оскільки їх статки оцінили в 3,3 мільярда доларів.

Вони рухаються у правильному напрямку, але цього недостатньо. Вони хочуть займатися благодійністю, зберігаючи своє багатство і владу. А це непов'язані речі. Ми не можемо побачити реальних змін, допоки заможні люди все ще тримають гроші та владу,

– стверджує Нія Вассінк.

Зауважимо, що 5% від суми 3,3 мільярда доларів – це. Саме таку суму або й більшу готове віддавати подружжя щороку.

"Вони повинні використовувати своє багатство таким чином, щоб вони більше не були мільярдерами", – додала консультантка.

Що відомо про благодійність Арнольдів

Попри слова критиків, подружжя Арнольдів є одним з найбільших донорів у США. Протягом останніх років вони віддавали значно більше, ніж 5% від своїх статків. Наприклад, минулого року подружжя пожертвувало 567 мільйонів доларів на благодійність – 17,18% від їх власного капіталу.

На що жертвували гроші Арнольди:

зниження цін на ліки;

припинення масового ув'язнення;

покращення податкової політики.

Філантропія є важливим інструментом розв'язання системних проблем, що стоять перед нашою країною. Приватні донори роблять те, що часто ігнорують політики,

– сказав Девід Хеберт, менеджер з комунікацій Arnold Ventures.