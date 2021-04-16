Подружжя мільярдерів пообіцяло пожертвувати 5% своїх статків: за це їх жорстко розкритикували
Колишній трейдер Enron та менеджер хедж-фондів Джон Арнольд та його дружина Лора, колишня адвокатка, пообіцяли віддавати 5% своїх грошей щороку на благодійність. Мільярдери долучилися до кампанії Global Citizen "Дай, поки ти живеш" – ініціативи боротьби зі світовою бідністю.
Джерело:Market Watch
Проте не всі у захваті від такої благодійності мільярдерів. Зокрема, Нія Вассінк, некомерційна консультантка та співведуча подкасту "Некомерційна реструктуризація", в інтерв'ю Market Watch розкритикувала це рішення, назвавши 5% надто малими.
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За її словами Арнольди можуть віддавати набагато більше, оскільки їх статки оцінили в 3,3 мільярда доларів.
Вони рухаються у правильному напрямку, але цього недостатньо. Вони хочуть займатися благодійністю, зберігаючи своє багатство і владу. А це непов'язані речі. Ми не можемо побачити реальних змін, допоки заможні люди все ще тримають гроші та владу,
– стверджує Нія Вассінк.
"Вони повинні використовувати своє багатство таким чином, щоб вони більше не були мільярдерами", – додала консультантка.
Що відомо про благодійність Арнольдів
Попри слова критиків, подружжя Арнольдів є одним з найбільших донорів у США. Протягом останніх років вони віддавали значно більше, ніж 5% від своїх статків. Наприклад, минулого року подружжя пожертвувало 567 мільйонів доларів на благодійність – 17,18% від їх власного капіталу.
На що жертвували гроші Арнольди:
- зниження цін на ліки;
- припинення масового ув'язнення;
- покращення податкової політики.
Філантропія є важливим інструментом розв'язання системних проблем, що стоять перед нашою країною. Приватні донори роблять те, що часто ігнорують політики,
– сказав Девід Хеберт, менеджер з комунікацій Arnold Ventures.
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