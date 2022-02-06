Подорожі і алкоголь: self-made мільйонер назвав те, на що не варто витрачати час і гроші

Американський self-made багатій Грант Кардон збудував багатомільйонний бізнес і нині є СЕО семи приватних компаній. У віці 61 року, підприємець часто згадує про помилки, яких допустив у молодості.

Минуло понад 40 років, відколи Кардон закінчив коледж, й відтоді, за його словами, багато чого змінилося. Мільйонер назвав речі, про які шкодує, і на які не варто витрачати свій час і гроші у молодості.

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На що не варто витрачати час і гроші

Озираючись у минуле, Кардон згадує, що мало що знав про гроші. Те, що він заробляв у свої 20 років, витрачав на речі, які не приносили йому жодної користі. Мільйонер виокремив 4 основні помилки, які не варті були його часу і коштів.

Що відомо про Гранта Кардона Американський підприємець, автор 12 книг-бестселерів New York Times. Входить до топ-10 найвпливовіших СЕО світу. Основним джерелом прибутків мільйонера є бізнес у галузі нерухомості.

1. Алкоголь і наркотики

Мільйонер розповідає, що якби міг повернутись у минуле, то сказав би самому собі: "Твоя освіта не закінчується після коледжу". Випустившись із навчального закладу, у пошуках себе Кардон витрачав чимало часу і грошей на вечірки, алкоголь і наркотики, й згодом навіть лікувався від залежності.

Багатій наголошує, що шкодує про ті часи, адже усі ресурси, на його думку, потрібно було вкладати у власний розвиток і освоєння нових навичок, щоб не відставати від вимог ринку.

Усвідомлення цього прийшло до мільйонера значно пізніше – у віці 25 років він витратив свої останні 3 тисячі доларів на аудіопрограму, яка навчила його продажам і укладанню угод. Кардон зізнається, що інвестиції у себе і бажання завжди йти ва-банк – це і є основні фактори його нинішнього успіху.

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2. Подорожі

Кардон вважає, що часті мандрівки на початку підприємницького шляху – це погана ідея. Як тільки бізнесмен розпочав свою кар'єру, то став одержимим відпустками – витрачав кредитні кошти на авіаквитки, готелі і дорогу їжу, через що ледь не збанкрутував.

Безліч міленіалів, за словами багатія, не мають визначеної цілі і кар'єрного плану. Вони вважають, що мандрівки допоможуть їм знайти "щось", чого не вистачає у буденному житті, поставити все на паузу і втекти від рутини. Однак це часто стає хибним манівцем на шляху до успіху.

Нині я можу подорожувати на власному літаку, бо в молодості вирішив попрацювати. Станьте одержимими своєю метою, і ви зрозумієте, що ваші плани на відпустку можуть зачекати. Комфорт – ворог успіху. Не дозволяйте 800-доларовій мандрівці завадити вашій свободі,

– наголошує мільйонер.

3. Лінь

На думку мільйонера, коли ти молодий, то найлегше бути лінивим і не відчувати себе винним за це. Однак успішні багатії гарно висипаються вночі і наполегливо працюють вдень.

Кардон розповідає, що чи не найбільше шкодує про те, що не використовував усіх можливих годин на добу, щоб виокремити свої цілі і скласти план їхнього досягнення. Якби він повністю реалізував власний потенціал у свої 20 років, то заробив би перший мільйон набагато раніше.

За словами багатія, сучасний ринок змінюється зі швидкістю світла, тому важливо вставати на світанку, бути гнучким і не лінуватись, щодня рухаючись вперед.

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4. Зона комфорту

Близько 5 років свого життя Кардон витратив на низькооплачувану роботу, яка не дозволяла йому зростати і розвивати цінні навички. Він довго пропрацював у мережі фастфудів, заробляючи 7 доларів на годину, і з часом це стало його зоною комфорту.

Для американця це був найлегший спосіб заробити хоч якісь гроші. Тим часом його колега, який працював на тій же посаді, вивчав бізнес зсередини, і згодом відкрив понад 100 франшиз.

Важливо завжди ставити собі питання "навіщо?". Тоді я не знав, навіщо я це роблю. Просто було звично і комфортно. Фактично, я марно витрачав свій час,

– ділиться багатій.

До слова, Грант Кардон закликає молодь бути фанатиками своєї справи. Займатись тим, що щодня приносить драйв і відчуття розвитку, а не комфорту. Лише з таким настроєм, на думку мільйонера, можна досягти успіху.

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