Видання Inc., зважаючи на зростаючу популярність серіалів, відібрало найцікавіші багатосерійні стрічки для підприємців. Пропонуємо вашій увазі 8 найкращих кіноісторій 2021 року про підприємництво, які зможуть здивувати, мотивувати та надихнути керівників бізнесу.

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1. Wahl Street (Вол Стріт)

Байопік Марка Волберга, у якому розповідається історія актора, який поєднує роботу на телебаченні і у кіно із недавно розпочатою кар'єрою бізнес-магната. Більшість підприємців зможуть надихнутись продуктивністю та витривалістю бізнесмена.

Серіал Wahl Street: дивіться трейлер

2. Rutherford Falls (Разерфорд Фолз)

Серіал розповідає про те, як мешканці і бізнесмени невеличкого містечка борються проти пропозиції прибрати колоніальний пам'ятник з центру міста, а також про потенційний конфлікт між кар'єрними амбіціями та відстоюванням культурних цінностей. Ситком пропонує відсилку до компаній, які незграбно вступають в гострі культурні дебати.

Серіал Rutherford Falls: дивіться трейлер

3. Mythic Quest (Містичний квест)

Другий сезон серіалу – сатира на індустрію відеоігор, в основі якої лежить історія творця World of Warcraft – компанії Blizzard. Акцент зроблений на творчому контролі і корпоративних скандалах. Нещодавно серіал продовжили ще на два сезони.

Другий сезон серіалу Mythic Quest: дивіться трейлер

4. Hacks (Хитрощі)

Нещодавно продовжений на другий сезон серіал Hacks дає уроки по створенню бренда в індустрії розваг. Дві головні героїні комедії – стендап-комікеса Джин Смарт і письменниця покоління Z Ханна Айнбіндер, борються проти PR-катастроф, продюсерів та великих творчих розбіжностей.

Серіал Hacks: дивіться трейлер

5. Ted Lasso (Тед Лассо)

Другий сезон серіалу продовжує історію головного героя, який намагається змінити ситуацію у футбольній команді англійської прем'єр-ліги. Комедія набула статусу культової завдяки своєму настрою та надихаючому типу лідерства головного героя, який демонструє невтомний оптимізм.

Серіал Ted Lasso: дивіться трейлер

6. Dopesick (Ломка)

Драматичний мінісеріал про компанію Purdue Pharma і препарат OxyContin демонструє, як неетичне ухвалення рішень стає нищівним наслідком велетенської кризи. Похмурий та майстерно знятий серіал є важливим нагадуванням про цінність корпоративної етики і про те, що відбувається, коли її не наслідують.

Серіал Dopesick: дивіться трейлер

7. Succession (Спадщина)

Третій сезон серіалу розповідає про наслідки скандалу довкола компанії Waystar Royco, а також про тривалу боротьбу за лідерство у вигаданому медіаконгломераті. Історія є прикладом того, як токсична корпоративна культура і "кумівство" можуть спричинити крах навіть наймогутніших компаній.

Третій сезон серіалу Succession: дивіться трейлер

8. American Auto (Американське авто)

Телевізійна комедія розповідає про Кетрін Гастінгс, генеральну директорку компанії-автовиробника із Детройта, яка намагається адаптуватись до змін у конкурентній галузі. При цьому головна героїня не має жодного уявлення про автомобілі і про те, як вони працюють. Серіал обіцяє надихнути кожного підприємця, який намагається вести бізнес на незнайомому ринку.

Серіал American Auto: дивіться трейлер