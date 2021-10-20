Подався на 60 вакансій – запросили лише на 1 співбесіду: експеримент американця

Багато американських компаній скаржаться на проблеми на ринку праці – працівники звільняються, а нових знайти складно. Американець Джої Холц вирішив провести експеримент.

Як виникла ідея експерименту

Вперше Джої Холц почув про проблему дефіциту робочої сили у 2020 році, коли здавав аналізи у лікарні.

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Чоловік скаржився, що його працівники звільняються через чеки в рамках пакету стимулів, і він не може знайти нових працівників. Мене це здивувало – як же це медичний персонал відмовився від роботи заради чека розміром в 1 200 доларів,

– сказав Хольц.

Що таке пакет стимулів На підтримку економіки та населення під час пандемії, уряд США виділив додаткові кошти у розмірі 2,2 трильйона доларів. З них частина пішла на виплати людям з низьким доходом та тим, чий дохід знизився через пандемію. Розмір виплат становив 1 200 доларів.

Протягом кількох місяців Джої Хольц спостерігав, як все більше компаній скаржилися на пакет стимулів – адже через нього не могли знайти працівників. Але програма завершилася у червні, а рівень безробіття так і не знизився.

Якщо ці додаткові гроші, з яких нібито всі живуть, зупинили видавати в червні, а зараз вересень, очевидно, це не те, що зупиняло людей,

– сказав він.

Тож Хольц, колишній працівник сфери харчування та екіпажу чартерного човна, вирішив провести експеримент.

Суть експерименту

Протягом вересня Джої надсилав по 2 заявки на роботу щодня. Переважно це були компанії, які публічно заявляли про проблеми з кадрами. Чоловік не подавався на посади, які вимагали б диплому чи хоча б 6-місячного досвіду.

На співбесіду Хольц прийшов у будівельну компанію, яка в оголошенні пропонувала зарплату в 10 доларів за годину. А на ділі – запропонували мінімальну оплату в 8,65 долара. При цьому всього за декілька днів після інтерв'ю у штаті Флорида підняли мінімальну зарплату до 10 доларів за годину.

Ви не в розпачі за працівниками, ви просто сумуєте за своїми рабами. Я вважаю, що це знайома багатьом історія,

– написав Джої.

Чоловік додав, що його експеримент не є репрезентативним, оскільки є дуже локальним і націленим лише на певну категорію компаній. Проте він є показовим – люди відмовляються від роботи не через додаткові гроші від уряду, а через погане ставлення деяких роботодавців. Як приклад Джої наводить свого роботодавця, від якого працівники не йшли під час пандемії, адже задоволені умовами.