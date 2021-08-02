Податок на м'ясо: наскільки реально його впровадити та кому це вигідно

Засновник найбільшої у світі компанії з виробництва "м'ясних" продуктів на рослинній основі Ітан Браун переконаний, що податок на товари тваринного походження може змусити людей шукати альтернативи у своєму раціоні. За його словами, це допоможе розвинути гуманне ставлення до тварин та посприяє екологічній ситуації.

Браун є головою Beyond Meat – компанії, яка лідирує на ринку замінників м'ясних продуктів. Податок на товари тваринного походження, на його думку, змусить великі корпорації активніше використовувати технології виробництва без експлуатації та забою худоби.

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Тенденції ринку

Згідно з даними Beyond Meat, 93% споживачів їх продукції все одно купують товари з вмістом протеїну тваринного походження. Керівник підприємства переконаний, що це спричинено активною інформаційною кампанією, яка пропагує, що якщо повністю забрати м'ясо тварин зі свого раціону, в людини з'являться проблеми зі здоров'ям.

Разом з тим, все більше споживачів звертають увагу на альтернативи, зокрема через активні зміни клімату та відчуття співучасті й провини у негуманному вбивстві тварин.

Цікаво знати! Продукція Beyond Meat виготовляється з рослин, зокрема гороху та бобів мунг, а "м'ясного" кольору їм надає сік буряка та екстракт червоного яблука. Ціна рослинних замінників м'яса подекуди набагато вища, ніж вартість "оригіналу".

Засновник Beyond Meat Ітан Браун / Фото VegNews

Критика податку на м'ясо

На думку Ребеки Шоунман, аналітика компанії фінансових послуг Morningstar, розмови про податки на продукцію тваринного походження є питанням передусім бізнес-інтересів, а не екології.

Податок на м'ясо, безумовно, є вигідним для таких компаній, як Beyond Meat. Це допоможе зробити їх продукцію дешевшою у порівнянні, і тим самим збільшити кількість продажів,

– наполягає експертка.

За словами Шоунман, ціни на м'ясні товари й так суттєво виросли у порівнянні з минулими роками. Додатковий податок лише знизить купівельну спроможність споживачів та негативно вплине на їх якість життя.

Додамо, що Beyond Meatтаким великими корпораціями, як McDonalds, KFC, Pizza Hut і Taco Bell.

До слова, у багатьох країнах уже намагались ввести подібний податок. Наприклад, у Великій Британії такий законопроєкт був відкликаний прем'єрміністром Борисом Джонсоном. Нещодавнє дослідження Брістольського університету показало, що негативні економічні наслідки подібної ініціативи в рази перевищують можливу користь для клімату.