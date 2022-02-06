Податковий борг: як перевірити його наявність та чим загрожує несплата

Податковий борг є наслідком несвоєчасної сплати податків до державного бюджету. Він може виникати як у ФОПів, юросіб, так і у звичайних громадян.

У деяких випадках податкові борги можуть стати підставою арешту майна. Як перевірити, чи не винні ви нічого державі, і які можуть бути наслідки несплати – читайте далі.

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Як перевірити наявність податкової заборгованості

Дізнатись про те, чи не заборгували ви нічого державі, можна у декілька способів:

особисто звернутись до представництва Державної податкової служби у вашому регіоні;

скористатись Електронним кабінетом платника податків;

ввести дані в електронному сервісі "Дізнайся більше про свого бізнес-партнера".

Останній сервіс дає можливість перевірити власні податкові борги та ймовірну заборгованість перед державою партнера або контрагента.

Наслідки податкових боргів

Несвоєчасна сплата податкового зобов'язання може спричинити такі наслідки:

опис майна у податкову заставу;

стягнення коштів з боржника;

продаж майна боржника;

стягнення дебіторської заборгованості;

арешт майна;

втрата статусу спрощеної системи оподаткування (для ФОПів на єдиному податку).

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Як стягується податковий борг

Процедура стягнення податкового боргу відбувається у декілька етапів, а саме:

надсилання податкової вимоги (якщо загальна сума податкової заборгованості перевищує 60 неоподаткованих мінімумів);

виникнення права податкової застави (також у разі боргу від 60 неоподаткованих мінімумів);

опис майна у податкову заставу, що поширюється на будь-яке майно у власності боржника і балансова вартість якого відповідає сумі податкової заборгованості;

примусове стягнення коштів відбувається не раніше ніж через 30 календарних днів від моменту вручення боржнику податкової вимоги.

Податковий борг юрособи

Стягнення податкового боргу з ФОПів, юросіб і громадян відрізняється.

Податковий борг юридичної особи стягується контролюючим органом через рахунки або готівкою. Якщо наявних коштів недостатньо для погашення заборгованості, з боржника стягується майно, що перебуває у податковій заставі, і дебіторська заборгованість. Такі процедури проводяться винятково за рішенням суду.

Якщо ж податковий борг виник через несплату протягом понад 90 днів самостійно задекларованих податкових зобов'язань, сума яких перевищує 5 мільйонів гривень, рішення суду щодо стягнення коштів не потрібне. Здійснення стягнення регламентується рішенням керівника контролюючого органу.

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Податковий борг ФОП і громадян

Якщо податковий борг виник у фізичної особи-підприємця або громадянина, його стягнення за рішенням суду здійснюється державною виконавчою службою.

Під час відкриття виконавчого провадження і не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна, виконавцем формується постанова про арешт майна (коштів) боржника.

Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат на виконавче провадження, штрафів і основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або ж на окремі речі.

Фінансова відповідальність

Відповідальність за несвоєчасну або неналежну сплату податків передбачає застосування фінансових штрафних санкцій. Оскільки це призведе до додаткового фінансового навантаження, краще самостійно погасити суму податкового боргу власним коштом.

Джерелами самостійного погашення податкової заборгованості можуть бути:

помилково або надміру сплачені суми з інших платежів – на підставі заяви платника про повернення цих коштів шляхом зарахування їх у погашення грошових зобов'язань;

бюджетне відшкодування з ПДВ на підставі відповідної заяви разом з декларацією про ПДВ;

залишок від'ємного значення ПДВ та/або кошти з електронного ПДВ-рахунку, якщо платник має податкову заборгованість з ПДВ.

Додамо, що за статтею 100 Податкового кодексу України, передбачена можливість відтермінування податкових зобов'язань або податкового боргу.