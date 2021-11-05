Найчастіше порушення стосувались зберігання товарних запасів без сплати податків. У цій категорії зафіксовано 4 682 випадки, а підприємства отримали 146,9 мільйона гривень штрафів.

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Деталі звіту податкової

За порушення, що стосувались цін на алкоголь і тютюнові вироби, податкова виписала штрафи на суму 49 мільйонів гривень (понад 2 800 випадків).

Зафіксовано понад 1 100 випадків реалізації алкогольних та тютюнових товарів без відповідних ліцензій, а загальна сума санкцій за це перевищила 70 мільйонів гривень. Разом з тим виявлено 845 порушень, які стосувались виробництва та продажу фальсифікату – торгаші повинні сплатити за це загалом 88,6 мільйона гривень до державного бюджету.

За порушення умов продажу алкоголю і тютюнових виробів, зокрема за реалізацію таких товарів неповнолітнім особам, податкова оштрафувала 1 672 торгові точки на суму 14,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2021 року в Україні змінились правила продажу алкоголю. Ресторани та бари повинні вказувати акцизний номер напою у чеках.