Податкова опублікувала графік перевірок: за кого візьмуться у 2022 році

Податкова служба України опублікувала графік планових перевірок на 2022 рік. До нього включили 4,7 тисячі суб'єктів господарювання.

Це юридичні особи, у яких були помічені критерії ризику. Із загальної кількості, 2,3 тисячі (49%) мають 3 та більше ризиків несплати податків високого ступеня.

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Кого перевірятиме податкова у 2022 році

До переліку компаній, що підлягають перевірці податківців у 2022 році, потрапили:

підприємства з нижчим рівнем сплати податків у порівнянні з іншими компаніями у цій галузі;

суб'єкти господарювання, чия дебіторська заборгованість більш ніж вдвічі перевищує кредиторську;

компанії, що співпрацюють з контрагентами, які перебувають у розшуку, ліквідовані, збанкрутували тощо;

юридичні особи, у яких виявили непідтвердження реального здійснення операцій із придбання.

До слова, у списку є безліч видів юридичних осіб, зокрема, сільськогосподарські підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, фермерські господарства тощо. З повним переліком та назвами суб'єктів господарювання, які податкова перевірятиме у 2022 році, можна ознайомитись за посиланням.

В листопаді 2021 року запрацював ще один– Бюро економічної безпеки. Структура перейняла на себе деякі повноваження СБУ та податкової міліції, і також займатиметься перевірками бізнесу з метою боротьби проти економічних злочинів.