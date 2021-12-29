Це юридичні особи, у яких були помічені критерії ризику. Із загальної кількості, 2,3 тисячі (49%) мають 3 та більше ризиків несплати податків високого ступеня.

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Кого перевірятиме податкова у 2022 році

До переліку компаній, що підлягають перевірці податківців у 2022 році, потрапили:

  • підприємства з нижчим рівнем сплати податків у порівнянні з іншими компаніями у цій галузі;
  • суб'єкти господарювання, чия дебіторська заборгованість більш ніж вдвічі перевищує кредиторську;
  • компанії, що співпрацюють з контрагентами, які перебувають у розшуку, ліквідовані, збанкрутували тощо;
  • юридичні особи, у яких виявили непідтвердження реального здійснення операцій із придбання.

До слова, у списку є безліч видів юридичних осіб, зокрема, сільськогосподарські підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, фермерські господарства тощо. З повним переліком та назвами суб'єктів господарювання, які податкова перевірятиме у 2022 році, можна ознайомитись за посиланням.