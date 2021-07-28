Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки заплатять підприємці

Кабінет міністрів представив бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки, в якій заклали мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. На основі цих даних журналісти 24 каналу підрахували якими будуть податки для ФОПів.

Які податки платитимуть ФОПи у 2022 році

На початку 2022 року українці отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 6 500 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб буде – 2 481 гривня. На основі цих даних, ми розрахували що ФОПи платитимуть:

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Податки для 1 групи ФОП з 1 січня 2022 року

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 248 гривень 10 копійок (10% від прожиткового мінімуму станом на 1 січня).

Податки для 2 групи ФОП з 1 січня 2022 року

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 1 300 гривень (20% від мінімальної зарплати станом на 1 січня).

Податки для 3 групи ФОП з 1 січня 2022 року

ЄСВ – 1 430 гривень (22% від мінімальної зарплати)

​5% від доходу або 3% + ПДВ

Мінімальну зарплату та прожитковий мінімум переглядатимуть протягом року: з 1 липня зросте прожитковий мінімум для працездатних осіб до 2 600 гривень у липні та мінімальна зарплата – до 6 700 гривень у жовтні. На єдиний податок це не вплине, оскільки він є фіксованим протягом всього року. А от розмір ЄСВ зросте з 1 жовтня і для всіх груп становитиме 1 474 гривні.



Скільки платитимуть ФОПи у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

Які податки платитимуть ФОПи у 2023 році

Податки для 1 групи ФОП з 1 січня 2023 року

ЄСВ – 1578 гривень 72 копійки (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 268 гривень 40 копійок (10% від прожиткового мінімуму станом на 1 січня).

Податки для 2 групи ФОП з 1 січня 2023 року

ЄСВ – 1578 гривень 72 копійки (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 1 435 гривень 20 копійок (20% від мінімальної зарплати).

Податки для 3 групи ФОП з 1 січня 2023 року

ЄСВ – 1578 гривень 72 копійки (22% від мінімальної зарплати).

​5% від доходу або 3% + ПДВ.

Нагадаємо, що наразі всі групи сплачують 1 320 гривень ЄСВ. Додатково, перша група платить 227 гривень єдиного податку, друга група – 1 200 гривень, а третя – 5% від доходу.

У липні 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте до 2 813 гривень. А у грудні – до 2 880 гривень. Мінімальна зарплата ж залишиться без змін. А тому податки для ФОПів протягом 2023 року не будуть змінюватися.

Які податки платитимуть ФОПи у 2024 році

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросте до 7 665 гривень. Прожитковий мінімум залишиться на грудневому рівні – 2 880 гривень. Відтак на основі цих виплат вчергове зростуть податки для фізичних осіб-підприємців.

Податки для 1 групи ФОП з 1 січня 2024 року

ЄСВ – 1686 гривень 30 копійок (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 288 гривень (10% від прожиткового мінімуму станом на 1 січня).

Податки для 2 групи ФОП з 1 січня 2024 року

ЄСВ – 1686 гривень 30 копійок (22% від мінімальної зарплати).

Єдиний податок – 1 533 гривні (20% від мінімальної зарплати).

Податки для 3 групи ФОП з 1 січня 2024 року

ЄСВ – 1686 гривень 30 копійок (22% від мінімальної зарплати).

​5% від доходу або 3% + ПДВ.

Мінімальна зарплата не зміниться протягом року, а от прожитковий мінімум зросте двічі: з 1 липня до 3 018 гривень та з 1 грудня – до 3 082 гривень. Та це вже не вплине на розмір податків.

Що таке бюджетна декларація 2022 – 2024 років Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування. Він визначає засади бюджетної політики та показники державного бюджету на середньостроковий період. Важливо, що вона є основою для складання проєктів бюджету на наступні роки. Але цифри можуть відрізнятися.

Прожитковий мінімум можуть різко підвищити

Зверніть увагу, що у бюджетній декларації закладене поступове і повільне підняття прожиткового мінімуму, а відтак і єдиного податку для ФОПів. Але законопроєкт №3515, за який Рада вже проголосувала у першому читанні, передбачає стрімке підняття прожиткового мінімуму – майже у 2,5 раза. А відтак і деякі податки можуть стрімко зрости.