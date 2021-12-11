Чим швидше ви розвинете власні бізнес-таланти, тим краще зорієнтуєтесь у майбутній кар'єрі. Бізнес 24 пропонує розглянути кілька цікавих підприємницьких ідей з мінімальними інвестиціями, які може зреалізувати кожен український студент.

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Чому це важливо

Підприємництво допомагає молоді розвиватись як в особистісному, так і у професійному житті. Серед переваг реалізації бізнес-ідей у студентському віці можна виокремити:

Досвід ведення бізнесу . Звісно, університет чи бізнес-школа можуть навчити вас теорій та формулам, однак немає нічого кращого та ефективнішого, ніж ведення бізнесу на практиці, зі всіма нюансами, соціальним, політичним та економічним контекстом. Після випуску з вишу ви вже знатимете, як все влаштовано насправді.

. Звісно, університет чи бізнес-школа можуть навчити вас теорій та формулам, однак немає нічого кращого та ефективнішого, ніж ведення бізнесу на практиці, зі всіма нюансами, соціальним, політичним та економічним контекстом. Після випуску з вишу ви вже знатимете, як все влаштовано насправді. Впевнене лідерство . Розвивайте власні навички емпатії, делегування повноважень, управління стресом, спілкування з клієнтами тощо. Студенти-підприємці отримують перевагу над іншими випускниками, коли виходять на ринок праці. Навички лідерства, які вони отримують на практиці, є не менш цінними, ніж знання, отримані в університеті.

. Розвивайте власні навички емпатії, делегування повноважень, управління стресом, спілкування з клієнтами тощо. Студенти-підприємці отримують перевагу над іншими випускниками, коли виходять на ринок праці. Навички лідерства, які вони отримують на практиці, є не менш цінними, ніж знання, отримані в університеті. Важливі зв'язки . Ще перед тим, як ви закінчите навчання, у вас вже вибудується налагоджена мережа контактів з людьми, до яких можна звернутись за рекомендаціями, наставництвом, бізнес-партнерством або ж працевлаштуванням.

. Ще перед тим, як ви закінчите навчання, у вас вже вибудується налагоджена мережа контактів з людьми, до яких можна звернутись за рекомендаціями, наставництвом, бізнес-партнерством або ж працевлаштуванням. Кар'єрне прогнозування . Взявшись за власну справу, ви зрозумієте свої вразливі місця і приховані таланти. У 17 років обрати те, чим хочеш займатись усе життя – майже неможливо. Підприємництво допомагає зрозуміти, що саме є вашим мірилом успіху, чого ви прагнете і в якому напрямку потрібно рухатись далі.

. Взявшись за власну справу, ви зрозумієте свої вразливі місця і приховані таланти. У 17 років обрати те, чим хочеш займатись усе життя – майже неможливо. Підприємництво допомагає зрозуміти, що саме є вашим мірилом успіху, чого ви прагнете і в якому напрямку потрібно рухатись далі. Вигідні перспективи. Резюме пересічного випускника вишу зазвичай однотипне, "прісне" та нічим не виділяється з-поміж інших. Навіть якщо ваш підприємницький досвід у студентські роки виявиться не повністю вдалим, у перегонах талантів графа резюме "засновник компанії" вигідно виділятиметься на тлі інших заявок на роботу.

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Бізнес-ідеї для студентів

Неважливо, де ви навчаєтесь, зараз – найвдаліший момент для відкриття бізнесу. Молода енергія, юнацький максималізм та впевненість – саме те, що дозволяє здійснити стрімкий стрибок до підприємництва. Бізнес-ідеї для новачків, які не потребують великих інвестицій, і можуть бути зреалізовані навіть з кімнати гуртожитку – далі.

1. Репетиторство

Нині світом керує інформація. Знання, якими ви зараз володієте, можуть бути набагато ціннішими, ніж ви собі уявляєте. Вже на першому курсі університету можна готувати до вступу майбутніх абітурієнтів, ділитись досвідом, ретранслювати те, чого ви навчились на парах.

В умовах пандемії уроки можна проводити онлайн – не бійтесь показати, на що ви здатні, і чого вам вдалось досягти вже зараз. Ваш досвід може бути корисним сотням тисяч людей, які готові платити за це гроші.

Зверніть увагу! Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям. Big Data-аналітика від Київстар Бізнес зробить це найкраще – підбере саме тих, хто найкраще відповідає вашому запиту.

Діліться власним досвідом та знаннями з іншими / Фото Pexels

2. Літній табір

У вільний від навчання час, зокрема, на літніх канікулах, організуйте цікавий та пізнавальний відпочинок для дітей. Нині не виникає проблеми знайти красиву та цікаву локацію, де студенти можуть поділитись досвідом зі школярами та інтерактивно провести дозвілля.

Батьки втомились від радянських відпочинкових баз, де їхніх дітей неоднозначними методами "муштрують" педагоги "старої школи". Якщо маєте досвід взаємодії з дітьми, і вас не лякає відповідальність, розробіть програму цікавого відпочинку для школярів, зберіть не менш відповідальну команду та зреалізуйте таку ініціативу.

Організуйте літній відпочинок для дітей / Фото Pexels

3. Туризм

Поки світ поступово оговтується від карантину та ізоляції, безліч людей спрагло шукають реальної взаємодії з іншими людьми. Якщо ви навчаєтесь у великому або історичному місті, можна розглянути можливість організації піших інтерактивних екскурсій. Не всі закордонні напрямки наразі доступні, тому внутрішній туризм – це золота жилка, яка зараз може принести хороші прибутки.

Достатньо вивчити цікаві факти про місцевість, де ви навчаєтесь, прокласти унікальний маршрут та зібрати групу людей, які хочуть дізнатись про місто, де ви зараз мешкаєте, більше.

Проводьте цікаві екскурсії містом, у якому навчаєтесь / Фото Pexels