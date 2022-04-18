З початку війни лише 16 компаній почали процедуру банкрутства

В Україні за майже 2 місяці війни про банкрутство оголосили лише 16 компаній. Натомість у лютому було 1100 заяв про відкриття справи про банкрутство.

Мала кількість заяв у березні та квітні пов'язана з ускладненою роботою судів в регіонах, де відбуваються бойові дії. Через це і є така велика різниця у ситуації за лютий та з початку війни.

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Адже загалом в Україні щомісяця заяви на відкриття справи про банкрутство подавали в середньому 1250 компаній.

Зауважимо, після запровадження воєнного стану процедура відкриття провадження не змінилася.

Щоб відкрити провадження у справі про банкрутство по юридичній особі, яка зареєстрована в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території, необхідно звернутись із заявою до господарського суду, на території якого зареєстрований боржник,

– мовиться у повідомленні.

Підсудність судів з територій бойових дій тимчасово передали іншим судам.

Як змінили підсудність судів

Господарські суди Херсонської та Миколаївської областей передали Господарському суду Одеської області;

Сумської та Чернігівської областей – Черкаській області.

Наразі немає інформації про зміну підсудності суддів у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Однак на їхніх сайтах зазначено, що установи працюють та приймають кореспонденцію.