По 1 600 доларів: Google виплатить працівникам бонуси за "дистанційку"

Google планує виплатити до кінця 2021 року додаткові бонуси своїм співробітникам по всьому світі. Раніше компанія вирішила відтермінувати повернення працівників в офіси.

У корпорації заявили, що хочуть підтримати своїх співробітників під час пандемії COVID-19.

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Бонуси за "дистанційку" від Google

До кінця 2021 року всі, хто працює в Google, отримають додатково виплату в розмірі 1 600 доларів за роботу з дому. Співробітники з інших країн можуть отримати цю суму в національній валюті.

Скільки загалом грошей виділили на такий проєкт, у компанії не уточнили.

Добробут співробітників Google знизився

У березні 2021 року у компанії провели внутрішнє опитування. Його результати засвідчили зниження добробуту співробітників за останній рік. Тому корпорація вирішила запровадити низку пільг, зокрема грошовий бонус у розмірі 500 доларів.

Крім того, у Google хотіли повернути всіх співробітників до офісу. Проте на початку грудня відклала це рішення на невизначений термін. Усе через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон та не такий, як би хотілося, масштаб вакцинації у компанії.

До слова, раніше працівники Google почнуть працювати з офісів вже з 10 січня 2022 року.