У кожен сезон бізнесу треба мати напоготові спеціальні пропозиції. Зараз літо, у вас готель, але пік заїздів випадає лише на вихідні?

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Запропонуйте своїм гостям знижку на номери в будні. Це буде ідеальна пропозиція для тих, хто планує довший відпочинок. Ресторану ж є сенс подбати про нові сезонні страви в меню або знижки вдень, коли більшість людей на пляжі. А зимова гума влітку може отримати спекотні знижки й розлетітися наче гарячі пиріжки.

З унікальністю пропозицій усе більш-менш зрозуміло. А от як повідомити про них клієнтам максимально швидко, ефективно й не вдаючись до реклами на радіо чи ТВ? Зараз розберемося.

"Стукайте" до телефона

По-перше, знайти зараз людину без телефона вже неможливо – девайси є в усіх. По-друге, це найшвидший спосіб привернути увагу потенційного клієнта: телефон зазвичай у кожного в кишені, сумці чи вже в руці.

Щоправда, є певні упередження. Багато хто сприймає рекламу, що надходить різними каналами на телефон, як спам. А спам дратує. Але є способи знизити ймовірність негативної реакції потенційного клієнта. То як це зробити?

Згадайте про SMS

Головна перевага: їх отримують усі, незалежно від того, кнопковий телефон у клієнта чи найсучасніший смартфон. Хтось може заперечити: мовляв, про SMS усі вже давно забули. Але статистика спростовує це упередження:

За даними Simple Texting, станом на 2020 рік 60% користувачів мобільного зв'язку відкривають SMS упродовж перших 5 хвилин.

Дослідження ж Facebook виявило, що більш ніж для половини опитаних SMS є актуальним способом комунікації з бізнесом.

Звісно, інформацію можна доправляти й іншим каналами, приміром, електронною поштою. Але чи потрібно? Згідно з дослідженням Omnisend, 2020 року SMS відкривали 98% користувачів смартфонів, натомість електронні листи – усього 20%.

Чому SMS, а не інші месенджери

Саме тому, що у приватному та робочому спілкуванні більшість людей вже обрали інші месенджери. І канал SMS вивільнився: повідомлення, що надходять в SMS, не загубляться в активніших чатах і швидше привернуть увагу.

Ще одна причина: для SMS не потрібен інтернет. Лише звичайний мобільний зв'язок. Підійде навіть 2G. Тобто вірогідність отримання повідомлення вища.

Тож SMS – варіант, який працює. Але все ж таки як не потрапляти до спаму? Відповідь проста: допоможуть таргетовані розсилки SMS. Тобто призначені для конкретної аудиторії, яка вважатиме ваші повідомлення корисними.

Що таке таргетована SMS-розсилка Це розсилка, у межах якої повідомлення отримує лише та частина аудиторії, що підходить за певними параметрами під опис цільової. Серед визначальних характеристик можуть бути: стать, вік, місце проживання, модель телефона абонента тощо. Це розсилка, у межах якої повідомлення отримує лише та частина аудиторії, що підходить за певними параметрами під опис цільової. Серед визначальних характеристик можуть бути: стать, вік, місце проживання, модель телефона абонента тощо.

Скажімо, у вас магазин дитячих товарів, і до нього привезли партію новеньких самокатів. Для таргетованої розсилки, що використовує для формування цільової аудиторії Big Data-фільтри, можна врахувати ваші побажання щодо отримувачів "самокатної пропозиції": обрати сімейних чоловіків та жінок певного віку, що мають дітей і проживають у конкретному районі неподалік вашого магазину. Або застосувати інші фільтри, які для вас будуть важливішими. У результаті ви запросите лише тих, хто дійсно може цікавитися дитячими самокатами й, найімовірніше, відгукнеться на повідомлення.

Чи буде результат

SMS-розсилки активно використовують відомі бренди. Так, мережа фастфуд-закладів Subway почала використовувати цей інструмент ще 2015 року, і сьогодні в її базі – 5 мільйонів контактів із коефіцієнтом утримання 85% (тобто тих, хто є постійним підписником розсилки). За даними компанії, повідомляючи про свої акції та новинки, вона досягла таких результатів:

26% клієнтів повертаються частіше;

13% клієнтів витрачають більше при кожному відвідуванні;

15% клієнтів роблять більше замовлень, ніж до того, як Subway задіяла SMS-сервіс.

Парадоксально, але при незаперечній ефективності SMS-розсилок дві третини компаній їх не використовують. Хоча за допомогою цього інструмента можна легко отримати відчутну перевагу над конкурентами.

Чому SMS варті уваги

Тому що SMS-розсилки доступні будь-якій компанії – як із великого бізнесу, так і з середнього та малого. Які переваги це дає, розберімо на прикладі SMS-розсилок від Київстар – компанії, що вже багато років пропонує цей сервіс і може спиратися на успішний досвід своїх клієнтів:

Абонент гарантовано отримує повідомлення . При цьому немає жодного значення, який у нього телефон: найсучасніший чи простий кнопковий – і чи підключений він до інтернету. SMS клієнт однаково отримає.

Керувати SMS-розсилками дуже просто : завдяки зручному вебінтерфейсу можна швидко й легко запускати розсилки самостійно. Допомога сторонніх фахівців не знадобиться.

Є змога відправляти не лише тексти кирилицею чи латинкою , а й мультимедійні файли у форматі MMS.

Номери одержувачів вводяться вручну або ж завантажуються з TXT- або CSV-файлів .

Щомісяця сервіс формує для вас докладний звіт про те, скільки повідомлень було доставлено, скільки з них прочитано тощо.

Для відправки повідомлень можна використати альфа-ім'я , зазначивши, наприклад назву магазину, щоб адресат бачив його замість невідомого номера в рядку відправника.

Можна запланувати час для відправки повідомлень за розкладом: у певні години, дні тижня чи конкретні дати.

SMS-розсилки доступні кожній компанії / Фото Pexels

Як самостійно створювати SMS-розсилки

Щоб ви могли налаштовувати всі параметри розсилок на свій розсуд (обирати категорію абонентів, час відправки їм повідомлень тощо), Київстар створив інтелектуальну автоматизовану платформу Business Data Solution.

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Промокампанія на платформі налаштовується за 10 – 15 хвилин і не потребує залучення профільних фахівців – ви все робите самостійно.

Цільову аудиторію для розсилки можна обрати за допомогою Big Data-фільтрів (стать, вік, сімейний стан, власник авто тощо). Як і певну територію, де бувають ці отримувачі. Наприклад, у районі, де розташований ваш магазин. Час та кількість повідомлень обираєте теж ви. І лише ви керуєте бюджетом, вирішуєте, скільки витратити на розсилку: якщо коштів небагато, можна обмежити її масштаб.

Таргетована SMS-розсилка, створена на інтелектуальній платформі Business Data Solution, – це зручний та ефективний спосіб комунікації з клієнтами, який стане в пригоді й маленькому магазину чи кав'ярні, і великим мережам супермаркетів, салонів краси чи спортивних клубів, і всіляким курсам, онлайн-школам тощо.

Нові бізнес-можливості – Business Data Solution від Київстар: дивіться відео

Які переваги SMS-розсилки для бізнесу

SMS-розсилки – доволі гнучкий інструмент спілкування з аудиторією. Вони дають компаніям безліч переваг, зокрема:

Впізнаваність бренду . У розсилці можна зазначити назву вашої компанії, використавши альфа-ім'я. Таке повідомлення викличе кращу довіру в отримувача та він із більшою імовірністю запам'ятає ваш бренд.

Ріст продажів . Розсилка допоможе розповісти про вас, ваші продукти чи послуги постійним та потенційним клієнтам.

Лояльність клієнтів . Надавайте своїм клієнтам цінні пропозиції: даруйте персоналізовані промокоди на свята, інформуйте про знижки та акції. Це допоможе втримати постійних та знайти нових покупців.

Швидке інформування. SMS – чудовий спосіб донести до абонента важливу інформацію, зокрема надати звітність щодо виконання тієї чи іншої банківської операції, нагадати час запису на прийом до стоматолога чи про необхідність оплати комунальних послуг.

Як підключити SMS-розсилку від Київстар

Залиште заявку на сайті Київстар і дочекайтеся дзвінка оператора. Спеціаліст контакт-центру уточнить у вас усі деталі послуги й допоможе підключити послугу.

Дізнатися більше про сервіс із розсилання SMS можна також, набравши короткий номер 466 або зателефонувавши на безкоштовну по Україні лінію 0 800 300 466.

Поєднавши старі добрі SMS-розсилки з найновішими цифровими рішеннями на основі Big Data-технологій, Київстар створив дуже ефективний інструмент для реклами та маркетингу, доступний будь-якій компанії. Це диджитал-рішення працює швидко, допомагає розширювати коло клієнтів, точніше здійснювати цільову комунікацію з ними, а також оптимізувати витрати бізнесу.

Тож навіщо зволікати, коли вже сьогодні можна отримати перевагу над конкурентами? Перевірте, як працюють таргетовані SMS-розсилки та Business Data Solution від Київстар, і дозвольте вашому бізнесу розвиватися!

Важливо! Сервіси та послуги Big Data від Київстар створені безпосередньо мобільним оператором. Компанія дотримується всіх відповідних законів України, які стосуються обробки та збереження даних, а саме "Про інформацію" та "Про захист персональних даних". Київстар не передає та не продає жодну персональну інформацію абонентів третім особам, у тому числі зміст SMS чи MMS, записи розмов та історію браузерів. Усі аналітичні моделі компанії, які використовують Big Data, діють на основі анонімних узагальнених та зашифрованих даних.