У повідомленні IDIS Borjomi Georgia йдеться, що компанія перебуває у складній ситуації на тлі активних бойових дій в Україні. Деякі країни відмовились купувати їхню мінеральну воду, як зазначається у пресрелізі, з "політичних причин".

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Бізнес грузинський, але належить підсанкційним росіянам

У своєму повідомленні IDIS Borjomi бідкається, що опинилась у непростій ситуації на основних ринках збуту й має обмежений доступ до банківських рахунків. Через це Borjomi втратила можливість отримувати виторг у валюті та розраховуватись з кредиторами, тому й змушена припинити виробництво на двох своїх заводах у Грузії.

Сподіваємось, що невдовзі ситуація покращиться, і у нас з'явиться можливість відновити роботу заводів,

– йдеться у повідомленні IDIS Borjomi Georgia.

Додамо, що IDIS Borjomi Georgia існує з 2002 року. Компанія експортувала свою продукцію у понад 40 країн світу. Однак з 2013 року контрольним пакетом акцій грузинського бізнесу (60%) володіє російська "Альфа-груп".

Після того, як російські окупанти повномасштабно вторглися на територію України, засновники "Альфа-груп" потрапили під санкції ЄС, США та Великої Британії. Йдеться, зокрема, про:

Михайла Фрідмана;

Петра Авена;

Германа Хана.

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