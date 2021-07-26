Це зумовлено масовим виробництвом бетону, який приблизно на 25% складається з піску. Дефіцит спричинений тим, що більшість пустельних або пляжних пісків непридатні – пустельний занадто м'ягкий, а пляжний – містить забагато солі.

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Боротьба за пісок

Пісок, як правило, видобувають з річок, а через велетенські об'єми це спричиняє дуже негативний вплив на екологічну ситуацію. Протягом останніх років низка країн, зокрема Індія, Камбоджа та В'єтнам, заборонили видобуток піску з прісних водоймищ.

Країни, які переживають будівельний бум, такі як Китай та Індія, відчувають дефіцит ресурсу найбільше. Нехватка піску продовжує сприяти значному зростанню незаконного видобутку, контрольованого злочинними бандами, відомими як "пісочна мафія".

Ці банди пов'язані з десятками вбивств, у тому числі індійського журналіста-розслідувача Джаґендри Сінґха ще у 2015 році.

Найбільша проблема у будівництві. Ми розбудовуємось безпрецендентними темпами, і безліч людей навіть не усвідомлюють, що пісок використовується також для виробництва екранів смартфонів, телевізорів, сонячних батарей тощо,

– заявляє професорка університету Сіракуз Шобха Бхатіа.

Пісок масово використовують у будівництві / Фото Pexels

Альтернатива піску

Щоб зменшити потребу у піску, дослідники звертаються до технологій та інновацій з метою знайти альтернативу. Викладач Кембриджського університету Джон Орр виявив, що частково замінити пісок під час будівництва можна пластиковими відходами.

Дослідження показали, що використаний пластик можна сортувати, очищати, подрібнювати та перетворювати у піщану суміш, яка може стати альтернативною складовою бетону.

Замінити пісок щонайменше на 10% можна пластиком. Ми виявили, що сировина має однакову міцність та довговічність,

– ділиться результатами Орр.

За словами дослідника, використання пластикових відходів у виробництві бетону може заощаджувати близько 820 мільйонів тонн піску на рік в одній лише Індії. Це не тільки зменшить навантаження на довкілля, але й допоможе зменшити вплив та діяльність так званої пісочної мафії.

Джон Орр пропонує замінити пісок пластиком / Фото Paul Burroughs