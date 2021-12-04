Після 19 років роботи: директор Carlsberg в Україні залишає компанію та пояснив, що робитиме

Євген Шевченко заявив, що покидає посаду після 19 років роботи в компанії Carlsberg. Топменеджер не написав причину звільнення, однак вказав, що "йде сам".

В Україні він пропрацював 9 років. Проте сказав, що цих років виявились занадто багато.

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Шевченко звільнився з компанії Carlsberg

19 років у компанії (Росія, Латвія, Узбекистан, знову Росія), потім майже 9 років в Україні – виявилися too much. Досить. Час і честь знати,

– написав Шевченко.

Він також заявив, що не поїхав у Південно-Східну Азію через сімейні причини та коронавірус. Проте запевнив, що не буде "рік подорожувати, вдавати, що вчиться". Натомість буде:

"читати лекції в бізнес-школі;

очолювати спостережну раду Національної Ресторанної Асоціації;

допомагати СЕО-club здійснювати їхні проєкти;

інвестувати в українські стартапи та жити повним щасливим життям".

Що відомо про компанію Carlsberg

Компанія Carlsberg – це відома данська пивоварна компанія, яка заснована ще у 1847 році.

В Україні компанія має заводи у Запоріжжі, Києві та Львові. Шевченко пригадав, що під час його роботи компанія запустила К1664 та "Гараж". Також збудували "Львіварню". Також співпрацювали з ОЕ, Євробачення, Захар Беркут та була спонсором Національної збірної з футболу.

У компанії розповіли, що на його посаді з січні 2022 року працюватиме Олег Хайдакін. Останній з 2017 року є генеральним директором білоруської Аліварії. Він приєднався до Carlsberg Group у 2015 році як віцепрезидент з продажу в Україні.

Повний тескт публікації Євгена Шевченка

Нарешті великі новини! Я з 31 грудня 2021 року йду з Carlsberg. Зовсім. Сам йду.

19 років у компанії (Росія, Латвія, Узбекистан, знову Росія), потім майже 9 років в Україні – виявилися too much. Досить. Час і честь знати. Звали до Південно-Східної Азії – не поїхав. Сімейні причини, COVID і так далі.

В Україну я приїхав на початку лютого 2014 року за тиждень до переломного моменту в її історії.

Але мене послали робити бізнес. З того часу Carlsberg Ukraine став лідером, ми запустили К1664 та "Гараж", які "порвали" ринок. Ми збудували чудову "Львіварню", яка стала перлиною мого улюбленого Львова. І це лише мала частина того, чого ми досягли. Є ще робота з "ОЕ", "Євробачення", "Захар Беркут" і, нарешті, спонсорство Національної збірної з футболу ("Лев матчу" – пам'ятаєте? Це стало справжнім мемом).

Збираюся читати лекції у бізнес-школі, очолювати спостережну раду Національної Ресторанної Асоціації (якщо вони будуть не проти), допомагати СЕО-club здійснювати їхні проекти, інвестувати в українські стартапи та жити повним щасливим життям.