Наразі штат компанії налічує приблизно 2,7 тисячі осіб. Генеральний директор Бен Сільберман планує до 2025 року досягти нових цілей.

Зверніть увагу Працівники через стрес роблять помилки та викрадають дані компанії, – дослідження Microsoft

Мовиться про:

збільшення частки представників расових і етнічних меншин до 20% (зараз – 12%);

(зараз – 12%); збільшення кількості жінок на керівних позиціях до 36% (зараз – 30%).

Компанія Pinterest пишається тим, що досягла рівності в оплаті праці. Працівники отримують зароблені кошти, незалежно від раси чи статі.

Голова Pinterest Бен Сільберман вважає, що дуже важливо, як співробітники почувають себе на робочому місці. Він вважає це своєю відповідальністю.

Гендиректор зізнався, що деякі люди все ж зіткнулися з дискримінацією. Сільберман про це дуже жалкує.

Ми можемо отримати з цього урок, що нам потрібно поліпшити, і провести зміни,

– запевнив він.

Гендерний скандал в компанії