"Підтримує геноцид мусульман": Tesla розкритикували за відкриття автосалону у Сіньцзяні

Виробник електромобілів Tesla відкрив автосалон у Сіньцзян-Уйгурському районі Китаю. За оцінками правозахисних груп, на території регіону у таборах утримують понад 1 мільйон людей.

Рішення Tesla відкрити шоурум у конфліктному регіоні КНР спричинило шквал критики. Зазначається, що там використовують примусову працю представників уйгурського народу та інших мусульманських меншин.

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Представництво Tesla у конфліктному регіоні КНР

Американський виробник електрокарів 31 грудня заявив у своєму офіційному акаунті у Weibo про відкриття автосалону у регіональній столиці Сіньцзяну, Урумчі.

В останній день 2021 року ми зустрічаємось у Сіньцзяні. У 2022 році давайте разом відправимо Сіньцзян в електричну подорож,

– йдеться у дописі Tesla.

Tesla, що має безліч шанувальників у Китаї, швидко розвиває бізнес у цій країні. Проте, відкривши представництво у конфліктному регіоні, отримала репутаційні втрати. З ними зіткнулися й інші американські компанії, зокрема Walmart та Intel, пише The Wall Street Journal.

У грудні 2021 року Джо Байден підписав указ, який забороняє імпорт у США товарів, вироблених у Сіньцзяні, через використання там примусової праці. Білий дім також запровадив санкції до компаній та осіб, причетних до кампанії з асиміляції уйгурів та інших меншин у Китаї.

Рада з американсько-ісламських відносин, найбільша правозахисна організація США з питань мусульман, розкритикувала рішення Tesla відкрити автосалон у Сіньцзяні, заявивши, що компанія таким чином "підтримує геноцид уйгурів".

Ілон Маск повинен негайно закрити виставковий центр Tesla у Сіньцзяні,

– заявила організація на своїй сторінці у твітері.

Схожу критику висловили також Торговельна група США, Альянс американських виробників та сенатор Марко Рубіо. Додамо, що через тиск влади Китаю на уйгурів, США та декілька інших країн планують дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

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