Спершу вони змінили те, як підприємці у Бразилії, опрацьовували платежі. Певним чином вони наслідували компанію колишнього генерального директора Twitter Джека Дорсі. Йдеться про Square.

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Історія успіху

Це дозволило бізнесменам отримати підтримку відомих інвесторів та мільярдерів. Наприклад, компанію Berkshire Hathaway легендарного Воррена Баффета, китайського підприємця Джека Ма та сім'ю Уолтон, яка створила свій капітал завдяки мережі магазинів Walmart. Андре Стріт та Едуардо де Понтес і самі до 40 років стали мільярдерами.

Успішний досвід підштовхнув підприємців розширити географію компанії. Зокрема, до їхніх планів входили Велика Британія, Португалія та Середній Схід. Проте неочікувано все вийшло з-під контролю. Освоївши сферу платежів, бразильська фінтех-компанія Stone звернула увагу на кредитування, адже це мало потенціал стати прибутковим бізнесом.

Недооцінені ризики

Останні кілька років компанія почала роздавати гроші малим і середнім клієнтам по всій Бразилії й недооцінила ризики. До цього переліку входять:

інфляція,

глобальна пандемія,

підняття процентних ставок центральним банком,

повернення економіки до рецесії.

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З часом набрала оберти проблема з поверненням коштів, що змусило Stone припинити видавати позики. Після цього кількість проблем лише збільшувалася, а інвестори ставали все більш нетерплячими. Акції фінтеху за останній рік знецінилися на 88%. У результаті капіталізація компанії зменшилася на 25,6 мільярда доларів. На момент створення цього матеріалу вартість акцій бразильського фінтеху коливається на рівні 10,81 долара за кожну. Оцінка компанії становить 3,27 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

У результаті компанія, яка займається платіжними технологіями та була одним із лідерів за темпами розвитку, опинилася на межі краху та стала нагадуванням для інших про небезпечність спроб перехитрити класичні банки на ринку, де вони головують десятиліттями.

Що таке рецесія Цей макроекономічний термін, фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Портфельний менеджер компанії Mirae Asset Global Investments додав, що досвід Stone – це урок для інших бразильських цифрових банків та аналогічних платформ. Попри те, що компанія була "кращою у своєму класі" у секторі фінансових технологій на ринку Латинської Америки, але останні труднощі підірвали довіру до неї.