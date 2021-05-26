Підробіток на літо: якими спеціалістами українці цікавляться найбільше

Українці навесні 2021 року найбільше цікавляться фінансовими послугами. Високий попит на ремонтників та б'юті-майстрів. Однак є й інші професії, яких потребують.
Аналітики підготували інформацію для тих, хто планує заробити додаткові гроші влітку 2021 року. Що намагаються знайти українці з різних девайсів – читайте далі.
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Пошуки з комп'ютера
Українці, які цікавили послугами з комп'ютера, найчастіше шукали все, що пов'язане зі здоров'ям. Зокрема, медсестру розшукували 400 тисяч разів.
Також багато українців захотіли оновлювати ремонт – таких запитів аж мільйон. Водночас на ремонт холодильника – 500 тисяч запитів. Окрім ремонту всередині домівки не забули й про подвір'я. Встановити паркан хотіли 390 тисяч осіб.
Пошуки з телефонів та планшетів
Android
- 670 тисяч запитів – ремонт.
- 430 тисяч – встановлення натяжних стель.
iPhone
- 203 тисячі запитів – ремонт.
- 153 тисячі – прибирання квартир.
Також любителі смартфонів частіше цікавляться б'юті-процедурами:
- манікюр – 650 тисяч пошуків з Android, 214 тисяч – з iOS;
- нарощуванням вій – 605 тисяч та 159 тисяч відповідно.
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Оплата праці
- Найбільшу оплату готові віддати в категорії "Продаж бізнесу" – в середньому 14 тисяч гривень.
- У сфері туризму та імміграції – в середньому 2,3 тисячі гривень за послугу.
- Перевезення та оренда транспорту – 1,7 тисячі гривень за послугу.