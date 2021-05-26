Аналітики підготували інформацію для тих, хто планує заробити додаткові гроші влітку 2021 року. Що намагаються знайти українці з різних девайсів – читайте далі.

До теми Київстар Бізнес шукає фахівців у команду Big Data

Пошуки з комп'ютера

Українці, які цікавили послугами з комп'ютера, найчастіше шукали все, що пов'язане зі здоров'ям. Зокрема, медсестру розшукували 400 тисяч разів.

Також багато українців захотіли оновлювати ремонт – таких запитів аж мільйон. Водночас на ремонт холодильника – 500 тисяч запитів. Окрім ремонту всередині домівки не забули й про подвір'я. Встановити паркан хотіли 390 тисяч осіб.

Пошуки з телефонів та планшетів

Android

670 тисяч запитів – ремонт.

430 тисяч – встановлення натяжних стель.

iPhone

203 тисячі запитів – ремонт.

153 тисячі – прибирання квартир.

Також любителі смартфонів частіше цікавляться б'юті-процедурами:

манікюр – 650 тисяч пошуків з Android, 214 тисяч – з iOS;

нарощуванням вій – 605 тисяч та 159 тисяч відповідно.

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Оплата праці

Найбільшу оплату готові віддати в категорії "Продаж бізнесу" – в середньому 14 тисяч гривень. У сфері туризму та імміграції – в середньому 2,3 тисячі гривень за послугу. Перевезення та оренда транспорту – 1,7 тисячі гривень за послугу.

Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям. Big Data-аналітика від Київстар Бізнес зробить це найкраще – підбере саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.