Без паперових дозволів: підприємці зможуть отримати 13 ліцензій через "Дію" – деталі

17 серпня 2021 , 08:52
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Джерело:

Міністерство економіки України

Уряд України запустив експериментальний проєкт "Е-дозвіл". Завдяки ініціативі підприємці зможуть отримувати ліцензії без черг та паперових документів, через електронну заявку на порталі "Дія".

Для участі в експерименті обрали 13 найбільш популярних дозволів. Щороку такі ліцензії у паперовому вигляді, згідно з даними Мінекономіки, отримують понад 200 тисяч суб'єктів господарювання.

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Які ліцензії тестують у режимі онлайн:

  • роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
  • роздрібна торгівля тютюновими виробами;
  • роздрібна торгівля рідинами для електронних цигарок;
  • оптова торгівля тютюновими виробами;
  • оптова торгівля алкогольними напоями;
  • оптова торгівля рідинами для електронних цигарок;
  • оптова торгівля пальним;
  • зберігання пального (як для потреб власного споживання, так і промислової переробки);
  • туроператорська діяльність;
  • господарська діяльність з ветеринарної практики;
  • господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
  • господарська діяльність у галузі дошкільної освіти;
  • посередництво у працевлаштуванні за кордоном.

Перелік дозволів, які видаватимуть в електронному вигляді, згодом планують розширити. Водночас підприємці надалі зможуть обрати варіант отримання паперових ліцензій.

До слова, експеримент триватиме з 1 листопада 2021 року до 31 жовтня 2023 року. Після цього відповідний законопроєкт планують внести на розгляд Верховної Ради.

Автор: Сергій Зятюк