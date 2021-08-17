Для участі в експерименті обрали 13 найбільш популярних дозволів. Щороку такі ліцензії у паперовому вигляді, згідно з даними Мінекономіки, отримують понад 200 тисяч суб'єктів господарювання.
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Які ліцензії тестують у режимі онлайн:
- роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин);
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля рідинами для електронних цигарок;
- оптова торгівля тютюновими виробами;
- оптова торгівля алкогольними напоями;
- оптова торгівля рідинами для електронних цигарок;
- оптова торгівля пальним;
- зберігання пального (як для потреб власного споживання, так і промислової переробки);
- туроператорська діяльність;
- господарська діяльність з ветеринарної практики;
- господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
- господарська діяльність у галузі дошкільної освіти;
- посередництво у працевлаштуванні за кордоном.
Перелік дозволів, які видаватимуть в електронному вигляді, згодом планують розширити. Водночас підприємці надалі зможуть обрати варіант отримання паперових ліцензій.
До слова, експеримент триватиме з 1 листопада 2021 року до 31 жовтня 2023 року. Після цього відповідний законопроєкт планують внести на розгляд Верховної Ради.