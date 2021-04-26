Нова функція у твітері: підприємці можуть створити свій бізнес-профіль

Джерело:Twitter Business
У твітері тепер існує новий тип акаунтів – професійний. Нову функцію розробили спеціально для бізнесменів, громадських організацій та людей з інших сфер.
Жодних обмежень соцмережа не запровадила. Створити такий профіль можуть і просто творчі люди, які хочуть ширше показати свою справу.
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Нова функція допоможе бізнесу краще налагоджувати комунікацію з клієнтами.
Там є контактний блок, який чітко подає клієнтові потрібну інформацію:
Зокрема, підприємець може не просто написати свої контакти. У профілі з'являється кнопка "Зв'язатися", де клієнт може натиснути і одразу подзвонити або написати.
Важливим є те, що наразі такі профілі тестують у США. Функція стане доступною і в інших країнах, але лише протягом кількох місяців.
Twitter прислухається до побажань користувачів та вдосконалює функцію.