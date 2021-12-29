Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО, – Гетманцев

З 1 січня 2022 року платники єдиного податку 2 – 4 груп, які здійснюють готівкові розрахунки, змушені використовувати реєстратори розрахункових операцій.

За кілька днів до Нового року підприємці почали масово реєструвати касові апарати. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй телеграм-сторінці.

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Підприємці масово реєструють РРО

За даними Гетманцева, лише 28 грудня 2021 року податкова зареєструвала 7 718 нових реєстраторів розрахункових операцій. При цьому динаміка подання заявок представниками сфери торгівлі з кожним днем зростає.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року парламент відклав до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування касових апаратів для ФОПів, якщо їхній річний дохід не перевищував встановлений для першої групи граничний обсяг доходу.

У грудні Верховна Рада відмовилась розглядати чергове відтермінування обов'язкових РРО. Проте згодом ФОПам, які здійснюють роздрібну торгівлю у селах, все ж дозволили не використовувати реєстратори розрахункових операцій за певних умов.

Повний текст допису Данила Гетманцева

Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО (реєстратори розрахункових операцій), у зв'язку з обов'язковим їх застосуванням з 1 січня 2022 року. Тільки за вчора, 28.12 податкова зареєструвала 7 718 РРО. Динаміка з кожним днем зростає.