Підприємці платитимуть всього 2% від обороту: Рада схвалила податкові пільги на час війни

В Україні створили новий законопроеєкт щодо роботи та допомоги бізнесу під час війни. Зокрема, депутати 15 березня затвердили нові податкові пільги для підприємців.

Верховна Рада схвалила законопроект №7137-д, який допоможе підтримати бізнес та населення в умовах війни. За нього проголосували 240 нардепів.

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Цим документом скасовується оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців. Тепер вони платитимуть лише 2% від обороту.

Всі підприємства з річним оборотом до 10 мільярдів гривень будуть сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% і будуть звільнені від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Діють такі правила лише під час воєнного та надзвичайного стану.

Зеленський заявив про податкову реформу / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що Володимир Зеленський заявив, що Кабмін узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки. Зокрема, уряд скасував всі перевірки для бізнесів.

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