Програв парі: український підприємець продасть машину та оплатить IT-курси охочим

Український підприємець Едуард Водоп'янов ще у 2019 році побився об заклад. Він запевнив, що за рік його ютуб-канал про підприємництво досягне певної позначки. Якщо програє – пожертвує своє авто на IT-освіту. Так і сталось.

Вже у 2021 році він виставив машину на продаж, а також запустив грант для навчання 44 студентів.

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Уклав парі з собою

У Водоп'янова була мрія поїхати в США, аби вивчити культуру стартапів. У 2019 він 1,5 місяці провів у Кремнієвій долині. На форумі Synergy, який тривав у Лос-Анджелесі, він побився об заклад сам з собою.

Просто на сцені він пообіцяв працювати над своїм ютуб-каналом. Якщо кількість підписників не сягне 100 тисяч – продасть своє авто BMW 528i.



Український підприємець Едуард Водоп'янов / Колаж 24 каналу

Підприємець за рік він зняв і опублікував на каналі 20 роликів про бізнес в IT, але канал не розвивався так стрімко, як хотілось Водоп'янову. Рівно через рік, 1 листопада 2020 року, кількість підписників сягнула лише 2 тисяч. Тож підприємцю довелось виконувати обіцянку.

Підприємець виставив своє авто на продаж – оцінив його у 20 тисяч доларів. Водоп'янов ще не продав автомобіль, але оплачує IT-курси студентам в еквіваленті його вартості.

Умови гранту

44 студенти можуть вивчити одну з професій:

Frontend Developer (12 місць);

Java Developer (12 місць);

Web Designer (20 місць).

Курси будуть доступні у 3 школах:

Projector;

Main Academy;

Foxminded.

Є 2 умови для кандидатів

Треба розуміти особливості професії, яку хочете вивчити. Бути готовим щодня витрачати по 1,5 – 2 години на виконання домашнього завдання.