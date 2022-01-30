Про це розповів колишній посол Канади в Україні, а нині бізнес-омбудсмен Роман Ващук. За його словами, така практика незрозуміла західним партнерам українських компаній.

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Що шокує західних бізнес-партнерів України

Коли представникам західного бізнесу намагаються щось пояснити про Україну, то кажуть, що це країна, де бізнес побудований на стосунках. Це так чемно сказано. Тобто багато залежить від міжособистісних стосунків, а не тільки від формальних процедур і документів. Так було ще у 90-х, 2000-х, і зараз продовжується у багатьох секторах України. Роман Ващук бізнес-омбудсмен України

При цьому бізнес-омбудсмен зазначає, що українських компаній, які вже глобалізовані, це не стосується. Їхні бізнес-практики подібні до тих, що існують у США, Європі чи Канаді. Зокрема, у внутрішньому IT-секторі подібні атавізми не відіграють жодної ролі.

Разом з тим, за словами Ващука, в інших сферах все ще існує подібна практика, коли "контракт – це лише початок дискусії, а не її кінець".

В Україні буває так: підписали, а потім уже домовлятимемося, як воно справді має бути,

– додав бізнес-омбудсмен.

Посадовець відзначив і протилежне явище під час укладання договорів – коли все документується до останньої коми. На думку Ващука, це дуже завантажує бізнес-відносини – настільки, що зрештою все доводиться "розрулювати" у ручному режимі.

До слова, бізнес-омбудсмен наголосив, що на суспільному рівні в Україні найбільшим дефіцитом є не гроші, а довіра.